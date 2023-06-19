高鐵經濟學 藝群醫美集團採用醫學教育進行快速展店

台灣高鐵帶動台灣經濟成長，藝群醫學美容集團也沿著高鐵路線設立診所，由台南起家，幾年前經由高鐵延伸到台北車站成立藝群台北診所，現在往南到高雄左營站設立集團的第12家診所。由藝群醫美集團董事長王正坤醫師主持藝群左營診所於6月17日開幕，並且宣布藝群集團進入新的里程碑，全力發展高鐵經濟學，將會沿著許多不同的高鐵車站設置診所，方便全國患者容易到達各分院就診。

台灣高鐵是台灣的高速鐵路系統，全線縱貫台灣人口密集的西部走廊，連結台灣南北成為一日生活圈。藝群醫美集團董事長王正坤醫師表示，高鐵高雄左營站周邊商圈成長的主因是政府政策支持發展，加上高科技產業於高雄落地生根，台積電至高雄建廠，形成高雄半導體產業聚落，帶動大量人口進駐，為左營再創新價值，因此藝群醫美集團選定高鐵左營站開設第12家診所。

藝群醫學美容集團由董事長王正坤醫師（左五）領軍，診所在全台遍地開花。圖／藝群醫美集團提供

王正坤醫師本身是企管博士與皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理，在成功大學醫學系授課美容醫學，並且參與著作英國英文美容醫學教科書，也成為歐美醫師的老師。藝群醫美集團，旗下有12家藝群醫美診所與1家Dr.藝群保養品公司，診所分布在台北、台中、台南與高雄。藝群左營診所是高雄的第2家分院，也是集團的第12家診所。

藝群醫美集團左營診所日前開幕，人潮洶湧。圖／藝群醫美集團提供

王正坤醫師本學期於成功大學EMBA授課連鎖品牌課程，為了向EMBA學生們示範如何快速展店，因此最近以每2個月開設一家診所的方式進行展店，來達到實務案例教學的目的。藝群醫美集團能夠快速展店的原因是積極運用數據來管理流程，善用價值鏈分析，透過主要活動包含運入物流、生產活動、運出物流、行銷與銷售、服務，以及其他的支援活動包含企業基礎設施、人力資源管理、科技研發、採購活動等，建構出快速成長的企業。

台南藝群醫學美容集團在高雄左營站設立集團第12家診所，並宣布藝群集團進入新里程碑，全力發展高鐵經濟學。圖／藝群醫美集團提供

創新的商業模式就是把經營企業當作經營一所大學。王正坤醫師運用醫學教育訓練課程把藝群醫美集團變成一所「醫美醫師培訓學校」，每週開課醫美課程，，十餘年不間斷，就像經營大學一樣。深耕醫學教育，以教育訓練來培養集團的眾多醫師人力，達到快速展店的目的。這幾年每位集團醫師已經連續讀完10多本英文醫學教科書，而且是每一個字都要精讀，才不會遺漏任何細節，才能預防醫美副作用。這些經營企業的新型教育模式，是王正坤醫師在大學教書20多年的經驗累積而成。

深耕醫學教育訓練，預防醫學美容副作用，快速展店，藝群醫美集團於全台開設12家診所，服務數百萬名患者，集團子公司的藝群保養品也在寶雅、屈臣氏、康是美等美妝通路門市獲得銷售佳績，曾經榮獲第8屆國家品牌玉山獎傑出企業領導人的王正坤醫師也於今年榮獲台北醫學大學企業經營類傑出校友。