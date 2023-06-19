最強三寶媽昆凌使用這一款 保持健康體態

最近網路掀起各種曬嫩照的風潮，唯爾生醫代言人昆凌也跟風，曬出多張她不到10歲的童年照，其中一張昆凌長髮披肩、頭戴髮飾，打扮成小公主模樣，甜美的笑容有如洋娃娃！另一張她身穿條紋T-shirt搭配深色長褲，十足街頭運動風；甚至還有一張短髮照，水汪汪的大眼似乎含著淚，完全不同以往昆凌長髮造型。昆凌的臉上除了褪去稚嫩，絲毫沒有留下歲月的痕跡，讓粉絲驚呼也保養得太好了。

昆凌分享，不管是何種年紀，外貌和健康都是她最看重的。除了早晚勤勞擦保養品維持肌膚年齡外，她會每天吃一包唯爾生醫的「女性專屬28天唯光膠囊」補給一日所需營養維生素，該產品依照每人一日所需營養維生素Ａ、Ｄ、Ｅ、Ｃ、Ｋ、Ｂ群為基礎，再特別添加八大專利成分，以獨創專利生產技術和北海道產玄米提煉出的高純度賽洛美神經醯胺，加上高純度的玻尿酸，一包可搞定。

昆凌說，外出旅遊也省去帶一大堆瓶瓶罐罐的麻煩，省時又方便又可以保持耀眼美肌，十分好用。日前昆凌和老公一家大小到紐西蘭旅遊，面對南半球的陽光，她保持亮麗神態也是靠「28天唯光膠囊」，簡單達到養顏美容，就算素顏也不怕。

全家紐西蘭度假 昆凌擺脫瓶罐「28天唯光膠囊」保持健康體態。圖／唯爾生醫提供

昆凌聊到，對女性來說最私密的月事，多數也是以平均28天為周期在運行，28對身體而言是一個神奇數字，是讓身體從新生、循環到汰換，成為煥發活力的關鍵密碼。唯爾生醫的「28天唯光膠囊」通過聯合國推薦與FDA-GRAS、GMP、ISO9001、無過敏原等多項認證，讓鐵質帶來好氣色。

身為身兼多職的三寶媽，昆凌說她覺得最棒的地方就是「28天唯光膠囊」，一包可以滿足所有需求，不用東一瓶、西一罐，避免一忙起來就忘了買營養補充品，可省下更多時間能照顧小孩與兼顧工作。