福特Performance性能鉅作 New Ford Ranger Raptor剽悍登台

承繼The All-New Ford Ranger引以為傲的越野硬悍實力，並集結Ford Performance性能團隊技術研發成果，以出眾性能形象席捲全球皮卡市場的The All-New Ford Ranger Raptor正式在台上市！The All-New Ford Ranger Raptor延續The All-New Ford Ranger卓越的地形征服力，並擁有與F-150 Raptor一脈相承的性能DNA，在全球最嚴酷的越野耐力賽「Baja 1000」中斬獲冠軍頭銜。首度導入台灣市場的The All-New Ford Ranger Raptor正式售價206.8萬元。將以強大的動力輸出、強悍的越野實力、全面的智能與安全科技等多方優勢，為專業戶外玩家帶來無與倫比的冒險體驗。

The All-New Ford Ranger Raptor以「高速越野」與「極致性能」為開發訴求，搭載Ford Performance性能團隊專屬調校的3.0L EcoBoost V6 雙渦輪增壓汽油引擎，內建Anti-Lag偏時點火系統，並符合歐盟六期排放法規，能釋出同級罕至的292ps、50kg-m狂傲動力表現，結合十速SelectShiftTM手自排變速箱（E-Shifter電子式排檔系統）配置，達成0至100km/h加速僅需7.9秒的同級最佳表現，完美詮釋其身為「性能皮卡」的獨特定位。為彰顯性能定位並因應車主不同駕乘需求，The All-New Ford Ranger Raptor所搭載的動態行車模式切換系統，在The All-New Ford Ranger車系原有的「標準Normal」、「防滑Slippery」、「泥濘Mud/Ruts」、「沙地Sand」模式設定外，額外配置了更具熱血氛圍的「運動Sport」、對應極端路況的「攀岩Rock Crawl」，以及「高速越野Baja」三種模式，能夠更隨心所至地因應全地形路況，提供適宜的轉向、輸出及換檔速度設定。The All-New Ford Ranger Raptor亦搭載專屬的主動式排氣閥門控制系統，在與動態模式互相搭配下，提供「標準Normal」、「安靜Quiet」、「運動Sport」以及「高速越野Baja」共計四種不同聲浪，駕駛也可透過方向盤上的「R button」進行客製化設定，讓，The All-New Ford Ranger Raptor展現出多元且專屬車主的熱血形貌。

為彰顯性能定位並因應車主不同駕乘需求，The All-New Ford Ranger Raptor搭載動態行車模式切換系統，在The All-New Ford Ranger車系原有的「標準Normal」、「防滑Slippery」、「泥濘Mud/Ruts」、「沙地Sand」模式設定外，額外配置更具熱血氛圍的「運動Sport」、對應極端路況的「攀岩Rock Crawl」，以及「高速越野Baja」三種模式，能夠更隨心所至地因應全地形路況。圖／業者提供

​在「高速越野」的核心展現上，The All-New Ford Ranger Raptor在底盤及懸吊設定上也採用專屬設計，在C柱車身支架、前避震塔結構、後避震器支架、後車斗支架、備胎安全架結構、前後雙拖車勾等項目，也經由Ford Performance團隊專屬設計；同時The All-New Ford Ranger Raptor前後輪距也做出了調整。車身進入角、離去角、穿越角則分別提升至32˚、27˚及24˚，對應精進至850mm的涉水高度，能因應各種嚴苛地形，展現皮卡王者的硬悍實力。

​The All-New Ford Ranger Raptor特別搭載由Ford Performance團隊專屬調校的FOX 2.5吋Live Valve避震器，搭配鋁合金製的上下控制臂以及位於後軸上的瓦特連桿，確保車輛能夠在不同路況都能維持最佳化的避震效能以及最為靈活的操駕性，藉此展現出動靜皆宜的動態特性。針對不同行車模式，該避震器可主動針對懸吊阻尼進行調整，提供最佳化的行路質感。在面對極端路況時，系統會依照車輛行駛狀況，主動提供「Jump Mode」以及「Loud Pedal Mode」兩種模式，兩者可調節阻尼硬度，分別吸收車身彈跳時多餘的衝擊力道，以及在急加速時維持車輛穩定度，以其極致硬悍風在富肌肉紋理的車身框架下，The All-New Ford Ranger Raptor透過專屬引擎蓋、全新F.O.R.D立體字樣水箱護罩、17吋專屬鋁合金輪圈（搭配全地形胎款）、FORD MATRIX LED矩陣式智能動態照明系統、C字型LED日行燈、LED尾燈、雙C型LED煞車燈等配置，勾勒出身為性能皮卡的硬悍樣貌。內裝部份，New Ford Ranger Raptor同樣展露出濃厚的戰鬥氣息，配置具標誌性的Raptor專屬三幅式方向盤（內建鎂合金換檔撥片、橘紅色車縫線），以及以戰鬥機座艙為設計概念所延伸出的雙前座十向電動調整皮質賽車座椅（搭配橘紅色飾條與車縫線）。

The All-New Ford Ranger Raptor在硬悍與運動風格張力下，採用超越傳統皮卡格局的智慧化科技座艙設定，配置12.4吋全彩液晶智慧多功能儀錶板、12吋全彩LCD觸控螢幕、SYNC 4A娛樂通訊整合系統（支援無線Apple CarPlay/Android Auto、原廠中文衛星導航）、10具B&O車用音響等豐富配備。

The All-New Ford Ranger Raptor在主被動安全科技上亦表現出色，配置符合美國汽車工程師協會（SAE）Level 2駕駛輔助科技定義的Ford Co-Pilot360TM全方位智駕科技輔助系統、FAPA主動式停車輔助系統2.0、PIB二次碰撞預煞輔助系統以及360度環景影像行車輔助系統，在性能與越野實力的基礎之上，集豐富科技配備與行車安全防護於一身，以市場同級唯一皮卡王者之姿，帶給台灣消費者美式正宗硬悍皮卡。