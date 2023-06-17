比比昂618年中慶 日本直送蛋白粉運費0元

618購物節即將到來，不少電商搶攻這波商機，而PChome網路家庭集團旗下唯一專營日本跨境代標代購電商「Bibian比比昂」也跟上腳步，祭出「滿額免國際運費」、「限時加碼優惠」等好康，凡6/30前購買「嚴選商城」藥妝、伴手禮市集商品滿2,500元，即享免國際運費（上限4公斤），新進駐的戶外露營精選商品滿5,000元亦享免國際運費（上限2公斤），免出國也能同步血拼日貨。

讓粉絲搶購的商品中，最有話題性的便是日本知名女神「深田詠美」自創品牌AimeProtein蛋白粉，這款專為女性研發的低熱量營養補充品，是深田詠美在其個人社群平台上，收集超過五萬份問卷調查，根據味道、成分、喝法等調查結果研發而成。採用的酵母蛋白，更是繼乳清和大豆後的「新世代蛋白質」，不僅蛋白質含量更高，也更好溶解，解決許多人對於清洗搖搖杯感到麻煩的困擾。

擁有甜美臉蛋、魔鬼身材的深田詠美，相當熱愛健身，社群上也從不吝於曬出健身辣照，更曾以一張深邃腹肌線條的成果照，引發全網暴動。他的自創品牌AimeProtein蛋白粉，推出抹茶、巧克力、香蕉三款口味，清爽不甜膩，無負擔的口感大獲網友好評。此外，深田詠美認為市售蛋白粉的包裝經常與家居風格不搭，很難擺放，因此特別設計了在家裡也可以感到時尚和興奮的包裝。

比比昂618購物節下單即可獲得深田詠美親筆簽名照乙張的抽獎機會，新會員註冊還送500元購物金、享不限金額首購免運等超殺優惠。