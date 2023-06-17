2023台北國際食品系列展圓滿落幕 買主回流商機可期

由外貿協會舉辦的2023年台北國際食品展，以及同期辦理的「台北國際食品加工機械展」、「臺灣國際生技製藥設備展」、「台北國際包裝工業展」與「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」，於6月17日圓滿閉幕，總計吸引國內外將近4萬6千人，成長超過60%，其中國外買主共計5,241人，前五大買主國依序為日本、香港、馬來西亞、韓國以及菲律賓。

本屆台北國際食品系列展獲得廠商一致好評，參展廠商及產業公協會組團單位，均紛紛表示本屆國際買主回流且洽詢踴躍，感受到國際買主積極開發新品，對於產品的洽詢也更深入、熱切。冷凍食品大廠、指標性飲料企業、冷凍及水產業者，更表示來自日本及東南亞的洽詢在展出前兩日，就已超越疫情前的七成。

台北國際食品系列展推出未來食品科技館，展示低碳、潔淨、植物基等最新技術，吸引國際買主駐足參觀。圖／貿協提供

指標性設備廠商更表示，受歐美鼓勵在地生產政策，不少歐美買主採購食品加工設備及包裝設備。展覽現場亦可看到許多創新產品，例如石城實業與首度與外界合作的正官庄攜手推出高麗蔘奶茶、斯里蘭卡的茶商司笛生則帶來新口味的茶葉，希望測試市場的接受度。

本屆包裝展中新設立之「永續包材區」隨處可見ESG的影子。詠湛企業開發經歐盟認證的「無氟無塑無淋膜」的紙杯積極尋找外銷市場。數家參展企業也開發植纖餐盒，以響應環保減塑的目標。首次參展的「國際貿易公司」正與晶圓廠合作，運用晶圓工業廢料再製成PE塑膠袋，讓再製品回到傳統的塑膠回收系統，把廢料變成現金。

展覽期間亦搭配辦理國際食品通路商採購大會以及台灣國際食品機械暨生技製藥設備及包裝產業洽談會，邀請到24國52位買主與臺灣企業進行378場次媒合洽談，重要買主包含加拿大TnT超市、美國Costco、99大華超市及H Mart的採購商、日本Sun Bel’x超市、韓國現代百貨集團採購部門Hyundai Green Food、馬來西亞The Store集團及阿拉伯聯合大公國經營著大型連鎖超市和零售的Lulu Group International等，展覽後續潛在商機可期。

展覽期間辦理多場視訊採購洽談會，總計集結24國52位國際買主來臺與實地廠商洽談，共計完成378場洽談。圖／貿協提供

2023年台北國際食品系列展周邊活動如食境導覽、樂活有機日、味蕾的旅行、美味地圖等一系列色香味俱全活動精彩十足，其中FoodTaipei食品創新趨勢論壇吸引超過700人至現場聆聽專家分享。此外，主辦單位邀請外籍YouTuber「外國人介紹臺灣-Lukas」以及「英國奶奶Amy」來逛展，透過影音推廣協助國內外業者與觀眾掌握今年展覽亮點。

台北國際食品系列展為亞洲專業食品產業重要展覽平台之一，下屆展覽訂於明（2024）年6月26日至29日在南港展覽1館及2館舉行，相關報名資訊將於今年10月公告，更多展覽消息請至展覽官網查詢。

展覽官網：台北國際食品展（www.foodtaipei.com.tw）、台北國際食品加工機械展/臺灣國際生技製藥設備展（www.foodtech.com.tw）、台北國際包裝工業展（www.taipeipack.com.tw）、台灣國際飯店暨餐飲設備用品展（www.taiwanhoreca.com.tw）。