台灣精品快閃炫風 襲捲吉隆坡誠品生活

結合科技與文藝 展現優質生活新風貌

由經濟部國際貿易局及外貿協會共同主辦，代表臺灣產製最高品質及形象的「台灣精品」，6月16日於馬來西亞誠品生活吉隆坡首店舉辦「台灣精品時尚文青快閃店」，由穿著馬國KANOE品牌服飾模特兒，手持精品走秀揭開序幕，知名華人藝術家Red Hong Yi也現身為臺灣印象創作，並有3家精品企業發表精品故事，展現「台灣精品」即為優質生活的代表形象，獲Bernama TV, China Press, Sin Chew Daily, Oriental Daily and Utusan Malaysia等超過100家馬來西亞媒體及KOL出席採訪。

電商Youbeli特別前來為所經營的線上臺灣館找尋可上架的「台灣精品」，另有買主JOMSOLAR對祥儀的科技寶很感興趣，還有展商闊腦公司已獲消費者青睞直接下單訂購。開幕典禮有MATRADE官員、當地產業公協會代表、馬國媒體及消費者逾百位出席，預估文青快閃店連續二週展覽可觸達1萬參觀人次，成功擴展「台灣精品」在馬國市場的新通路與知名度。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處大使葉非比表示，「台灣精品時尚文青快閃店」的開幕，顯示了臺灣與馬來西亞有共同對於追求創新、品質和卓越的價值觀，超越了貿易和商業的關係，一同為科技與藝術的深入交流鋪路，有利於雙方未來的合作。

外貿協會行銷業務處處長李文鉦表示，「台灣精品時尚文青快閃店」集結14家獲獎企業應用科技觀點開發的25件創意產品，含括電子電器，家居產品，美妝和個人護理用品等。隨著後疫情時代來臨，生活與消費型態都已轉變，經過3年疫情洗禮日益著重生活品質、健康環境及更優質的生活營造，臺灣產業優勢主要是在科技產業的研發與製造，這也使「台灣精品」能將專業科技應用到日常生活中，是現代人朝優質生活邁進的首選。

3家精品企業在媒體見面會中說出精品故事，其中，闊腦公司說明全球第一個用氣壓調節高度不需電池的「枕上人」智控平衡枕，有全球首創獨家巧思的研發故事，結合氣閥微調、氣囊平衡及分區支撐技術，16段微調設計滿足不同消費者需求，引起媒體關注，爭相體驗。紙綸科技介紹其兼具高科技及美感的前衛紙相機，機身外殼材質及顏色都有特別的設計與講究，利用台灣文創軟實力與光學科技優勢，產品具環保、收藏、時尚及教育等特色。

駐馬來西亞代表處經濟組長章遠智指出，大馬是東協第3大經濟體，擁有持續上升的國內消費，2023年經濟成長率預期可達到4%至5%。馬來西亞有近700萬華人，約占總人口之21%，由於華文教育成功，且赴臺升學人數頗高，對臺灣文化、電視節目或產品相當有熟悉感；在這裡展示具科技及創意軟實力的「台灣精品」，能強化「台灣精品」的創意氣息及擴展知名度，為臺灣的創意經濟邁開一大步。

此次「台灣精品」特別與馬國「不用畫筆創作的著名藝術家」Red Hong Yi（康怡）合作，她善於運用生活中各樣材料，如：免洗筷、咖啡、襪子及茶包等，創作有趣的藝術作品，在媒體見面會上她分享具臺灣元素的創作，象徵臺灣科技與馬國文藝創意的結合，為文青世代帶來更多啟發、創意和靈感。更多資訊請至網站（https://twlivexperience.com/）查詢。