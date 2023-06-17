112年木柵春季「優良鐵觀音」比賽得獎名單出爐

木柵區農會每逢春、冬季皆會舉辦 「優良鐵觀音茶比賽」 ，選出當季優良茶品，並分為特等獎、頭等壹獎、頭等獎、金質獎、銀質獎及優良獎，今年「112年木柵春季優良鐵觀音茶比賽」，由擁有50餘年經驗的台北市木柵專業農民張萬福奪下特等獎殊榮。為推廣木柵鐵觀音春季茶葉，木柵區農會於16日舉辦「得獎茶葉展示會」，讓民眾可以由淺入深認識鐵觀音茶迷人之處。

景致秀麗的木柵以鐵觀音茶聞名，產地多集中於貓空、猴山岳及老泉里等地，而假日前往木柵茶山品茗聊天，也成為都市人的一種休閒活動！而為推廣茶山特色，台北市政府也特別打造「台北市鐵觀音包種茶研發推廣中心」，結合農業、生活、文化與休閒，引導民眾深入了解木柵茶產業，遊客可透過中心內的茶業文化展示室、茶藝活動中心、視聽教室、導覽解說等，認識木柵鐵觀音茶的製造流程、沖泡及茶葉保存方法，以及台灣各地特色茶葉分布。

春茶品茗會將分享鐵觀音茶品特色、滋味及品茗方式。圖／木柵農會提供

適逢「112年木柵春季優良鐵觀音比賽得獎茶葉」出爐，木柵區農會特別舉辦「112年木柵春季優良鐵觀音比賽得獎茶葉展示會」，此次春季優良鐵觀音茶葉賽報名參賽點數共計318點，邀請行政院農委會茶業改良場專業老師擔任評審，歷時兩天完成評選，比賽參照「國際茶業鑑定標準」進行評鑑，依據茶湯顏色、香氣、滋味及葉底等條件評出茶茶湯優劣。

現場不只展示與販售比賽茶葉，更推出「春茶品茗會」，邀請榮獲108年冬季優良鐵觀音茶特等獎得主陳威志主講，分享鐵觀音茶品特色、滋味及品茗方式，逐步引領參與者了解鐵觀音茶的迷人韻味。品茗會中採用今年春季優良鐵觀音茶頭等獎以上的茶品，透過冷泡、熱沖兩種方式展現鐵觀音茶獨特韻味，另外搭配聞茶香、品滋味、觀葉底，讓消費者用五官體驗鐵觀音茶的甘醇滋味。