奇美食品幸福工廠全台柯南粉絲見面會23日首登場

柯南粉站出來！ 超人氣的名偵探柯南要再來奇美食品幸福工廠啦！今年挾帶「名偵探柯南電影：黑鐵的魚影」在日本開出破百億票房的強大氣場，6月23日(週五)、6月24日(週六)下午由奇美食品打頭陣舉辦首場柯南粉絲見面會，邀請大家近距離互動拍照外，只要扮裝柯南電影人物或配件，即可將電影海報帶回家，前35名粉絲還有機會得到電影特映券或電影交換券，現場有獎徵答額外再送柯南電影DVD等好禮，以及日文主題歌曲演唱、電影神秘嘉賓到場。

奇美食品表示，睽違三年名偵探柯南再次重返奇美食品幸福工廠，並於端午連假搶先與粉絲們互動見面，為炎炎暑假揭開序幕，全館將打造以今年名偵探柯南電影─黑鐵的魚影為主題的形象館，館內和館外隨處可見巨型電影海報看板、電影人物以及微劇透的電影場景，與柯南海報和人物拍照打卡分享還能參加週週抽大獎活動，即日起至8/15，在奇美食品幸福工廠蒐集5款柯南戳章，限量電影海報即可免費送給粉絲們珍藏，共4款，數量有限，送完為止。

全台最大柯南電影主題館即將在6/22重磅登場！ 圖／奇美食品幸福工廠提供

6月22日至8月31日期間，全館更打造成柯南電影主題館，集章換好禮、FB拍照分享週週抽大獎…等多項好拍、好玩又好吃的好康活動陸續上場，粉絲們快來奇美食品幸福工廠與柯南一起迎接暑假吧！

「名偵探柯南電影：黑鐵的魚影」即將於7/6(四)戲院上映外，館方另於7月29日舉辦公益電影院接力響應，於環型劇場內播映2022年「名偵探柯南電影：萬聖節的新娘」，並協同台南地區兒福基金會等社福團體，邀請弱勢孩童來場家庭日，和家人一起來幸福工廠看場週末電影、參觀導覽、吃喝一番，給孩子們不一樣的夏日午後。

暑假期間獨家限定「偵探下午茶組合」，以海洋及偵探題材為發想設計。圖／奇美食品幸福工廠提供

串聯偵探主題，奇美食品幸福工廠即日起推出夢幻藍色甜點「偵探下午茶系列組合」，享受悠閑的盛夏氣息；來幸福吃到飽用餐還可加購89元享用主廚特製「偵探啾啾麵」，七、八月更陸續舉辦暑期親子活動，DIY手作工坊於每周末推出偵探系列翻糖杯子蛋榚，滿足小朋友熱愛揉揉捏捏和奶油擠花的樂趣；八月加碼推出「偵探桌遊趣」親子夏令營，在遊戲中學習邏輯推理能力，揪出誰是嫌疑犯，趣味不燒腦，歡迎帶寶貝前來動動腦，享受親子時光！

奇美食品(CMF)成立於民國60年，是奇美集團除了奇美實業、奇美博物館及奇美醫院外的關係企業之一，由於奇美食品致力於提供美味及健康的幸福滋味，堅持只提供最好的，更於2016年底成立了「奇美食品幸福工廠」，座落於臺南航空站正對面，結合美食、旅遊、觀光、購物等寓教於樂功能，希望透過幸福工廠的成立，讓大家從小開始學習食材的選用，產品製作的用心，期許像是「親手做給家人吃」的心意，歡迎大家走一趟奇美食品幸福工廠，從文物展示、互動體驗、商店街町、DIY手作，著實感受每一刻的「幸福滋味，知味幸福」。

奇美食品幸福工廠與名偵探柯南電影系列活動，於6/22(四)陸續開跑至8/15(二)止，相關活動訊息歡迎至奇美食品幸福工廠官網www.happychimei.com.tw 或臉書搜尋《奇美食品幸福工廠》粉絲團查詢。