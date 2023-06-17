北投麗禧慶端午推舒心養生之旅

麗禧慶端午清新迎溽暑 艾草香包桂花奶酪迎賓

老一輩長者常說:過了端午才算進入真正的夏天。端午不僅是台灣三大節日之一，更是古人用以防疫養生的好時機。北投麗禧溫泉酒店以台式精緻服務聞名，除得天獨厚擁大磺嘴第一口白磺泉，將於端午連假期間應時推出艾草香包、桂花奶酪等迎賓小禮，富含過節意義與傳統習俗相應，要讓國內外旅客，感受濃濃台灣味、清新度假。一泊一食住房專案價14,000元起，啟動舒心養生之旅就趁現在。

雅緻的客房與環翠為鄰，入住北投麗禧讓人心曠神怡、感覺好放鬆。圖/北投麗禧提供

作為保持健康的代表，溫泉一直被視為一種療癒身心的方式。根據保養達人建議，夏天泡湯有助於加速排汗效果、活絡血氣，將冬季沉積已久的濕氣帶走，因而能夠促進新陳代謝，排除體內老廢物質，減輕體內負擔，同時兼具美顏之用。麗禧溫泉酒店位於北投溫泉區內，擁有豐富天然溫泉資源，坐落在幽雅路制高點，提供賓客遠離喧囂的環境，離塵不離城，能夠盡情享受溫泉放鬆與療癒的效果。時值盛夏，6/22至6/25端午連假期間，規劃館內應景活動，期待入住的每位貴賓盡情體驗台灣的熱情與傳統的過節氛圍。

簡約的飯店大門，以訂製菖蒲、萬岱蘭、金杖球花飾點綴，透過此台灣在地家戶習俗，宣告端午的到來。雅緻的客房外，皆掛上以五彩繩綁縛的粽型艾草香包，古人認為五色分別代表金、木、水、火、土，同時象徵東、西、南、北、中，蘊含來自五方的神聖力量，而能夠驅邪、強身，表達人們除災、納福的美好願望，是端午節的特色配戴物；香包則以繽紛的花布包覆艾草、雄黃等香料粉，其作用為驅蚊與祛病辟邪，同時入睡前亦可將艾草香包放置於枕邊，散發徐徐自然芳香，炎炎夏日可達安神、舒眠之效，並藉此祝福每位貴賓端午安康。

在北投麗禧，無論雍翠庭台菜或歐陸餐廳法菜，皆可品嚐飯店主廚精湛手藝下的台灣味。圖/北投麗禧提供

在北投麗禧15坪以上的寬敞客房內，皆備戶外露臺與觀音石堆砌而成的冷熱泡湯池，豐富的MINI BAR、季節水果及經典鳳梨酥，開夜床服務時致上梅花醉梅酒，緩慢了日常緊湊的生活節奏。沉浸在夏夜的寧靜裡，經由白磺泉的滋養，身心獲得最佳的釋放。選擇一個悠閒時刻，細細地品嚐精心為端午貴客準備的清爽小點-桂花奶酪，用味蕾品味麗禧時光。桂花是北投麗禧的重要意象，落實「桂花服務學」為企業追求最高宗旨。冠軍甜點主廚李俊儀表示:「我們研發以代表麗禧精神的桂花熬煮濃郁甜醬，搭配精選國產優質鮮乳，結合法國鮮奶油與香草製成的奶酪，細緻的乳香、綿密的口感外，再加上Q彈微脆的椰果和滑順的奇亞籽，增添整體豐富度與層次感，桂花香氣賦予平凡的奶酪點心另一番典雅的氣息，讓旅人入夏煩躁的心可以暫歇、再飛翔。」

沁涼山林之旅，在北投麗禧放慢腳步，極致的享受是再走進雍翠庭或C’est Bon歐陸餐廳，品嚐星級主廚精湛手藝，道地台、法料理，口口美味令人難以忘懷。如同徐志摩文中說道:作客山中的妙處，在於你永不躊躇你的服色與體態。穿著北投麗禧專屬本島服穿梭在客房、大廳、露天風呂或餐廳、水舞台等任何地方，愜意自在是唯一的寫照。

端午佳節將近，隨著疫情鬆綁、國門開放，國內湧進大批旅客。入住散佈艾草、桂花香的北投麗禧溫泉酒店，承襲前人溽暑生活智慧、清新一夏；透過優質白磺泉養生調息，為盛夏的炙熱身心考驗，注入滿滿能量。北投麗禧溫泉酒店一泊一食、一泊二食專案詳情請洽:02-28988888。