SUM創立19週年 矢志提供消費者全方位用車服務

台灣新車市場銷量逐年下降，但中古車市場競爭卻相形漸趨激烈，在消費者意識逐漸抬頭下，「SUM」聯盟就此誕生，成為全台最早成立的中古車商聯盟，旗下包含SUM優質車商聯盟(中古車買賣)、汽車保修聯盟(汽車保養維修)兩大體系。回顧近三年來營運表現持續攀升，SUM品牌知名度從70%提升到89.6%；SUM汽車網官網每日不重複流量從13,652躍升到26,335；會員累積至73,040位，與全台加盟主共創亮眼成績。

SUM為此特於6/11集結全台357家車商及211家保修加盟主，於高雄萬豪酒店舉辦加盟主年度大會！除了表揚績優加盟主，也期許SUM全台加盟店聯手同心，共同為中古車買賣及汽車保養維修服務建構安心、信賴、透明的友善環境。

匯豐汽車總經理蔡奇峯在大會致詞，對全台加盟主的努力和用心表示由衷讚譽。圖／業者提供

「YES認證」這張認證書猶如車輛的健康檢查報告，是由一群具備多項專業證照(如國家汽車乙級技術士、汽車修護二級技工、二手車車況鑑定技術士合格等證照)，全台16位平均年資超過15年汽車修護資歷的查定師，每年認證車輛超過3萬輛，至今累積認證台數超過24萬輛，且每輛車均通過153項專業檢測，為消費者準備購買的愛車把關，從車身外觀、車體結構、泡水檢查、引擎系統、變速箱系統、空調系統…車況等仔細檢查，並揭露檢查內容於YES認證中。所以不論您是多次購車的老手或是完全不懂車的新手都沒有關係，車況問題讓YES認證為您把關。

SUM優質車商聯盟提供售前五大保證(非泡水車、無重大事故車、非變造車、非黃底計程車以及業界唯一里程保證車)，而在買車後提供售後保固是新車才有的待遇，除了建構完整的售後保養通路外，SUM讓消費者購買中古車的車主也享有車輛重要機能件的保固服務，且SUM是業界唯一提供保固範圍內索賠金額無上限的保障。很多中古車因為車齡的關係，已經超出原廠保固期限，而這些動輒數萬到數十萬的重要機能件，由SUM提供完整購車後的五大保固服務(引擎、變速箱、方向機、起動馬達、發電機保固)。SUM保固的車輛，在購車後可享有全台211家的SUM保修聯盟售後保養服務，依不同車型，最高可享有兩年或五萬公里保固升級服務，SUM保固服務也讓超過21萬名車主安心購車。

匯豐汽車總經理蔡奇峯（左一）表揚表現優異的金台南汽車業者。圖／業者提供

SUM汽車保修聯盟創立至今，業已服務過51萬名車主，提供車主安心的三大保證 :

保證一 一家維修全台服務 : 全台維修履歷系統連線，讓您無論身處何處碰到問題都可以在就近的SUM保修解決。

保證二 維修費用事先報價 : 維修服務費用公開透明，絕不隨意對保養車主亂開價錢。

保證三 非耗材零件一年或兩萬公里保固 : 零件在保固期內，正常使用下耗損，SUM保修將提供免費修護或更換零件。

此外SUM保修聯盟不斷擴張服務版圖，做為保修後勤SUM專業鈑噴服務，使用高品質環保水性漆；德國原廠指定VAS認證設備、瑞典頂級Car-O-Liner電子車身校準系統及比利時GARMAT烤漆爐等專為進口車量身打造的頂級設備，主打超越原廠設備、確有經濟合理的收費。此外更提供業界最強漆面三年不限里程保固服務，強大的品牌力量就是要讓消費者買車安心、養車無後顧之憂的用車環境。

SUM是全台最早創立的中古車商及汽車保養聯盟，結合全台誠信經營的中古車商、汽車保修廠，19年來用最實在的精神去體現顧客要的價值，用最實在的價值去期許未來，如同這次加盟主年度大會的主題：聚創未來SUM be the One，主視覺設計的速度感表示SUM不斷向前衝，下方流線形交織成無限的形狀，象徵SUM車商、保修雙手相互握住夥伴的雙手，意味著我們攜手服務消費者，提供最安全、安心的保障。