關島辣甜相容風味美食 台北國際食品展飄香

關島作為美國各州政府辦事處協會（American State Offices Association, ASOA）的成員，並在中華民國外交部大力支持下，今（2023）年再度參與「台北國際食品系列展」。6月14日至17日共四天展期，僅僅前三天的展覽，關島攤位即吸引超過200位熱情的訪客，而這些積極回應和熱絡人潮再次印證關島特色食品的吸引力和逐漸成長的知名度。

2023台北國際美食展，美國館開幕典禮嘉賓大合照。圖／關島台灣辦事處提供

位在美國館的關島攤位，已連續兩年參加台北國際食品展，為台灣業者帶來富有島嶼風味的特色美食。許多重量級嘉賓更出席了於食品展第一天舉行的美國館開幕式，包括美國在台協會農業貿易辦事處處長Emily Scott、美國在台協會農業組副組長Erik Syngle，以及外交部北美司總領事張詩瑞（Jerry Chang），並於展期間親自造訪關島攤位，他們的現身再次強調了關島參與這次活動中的重要性，也肯定了關島之於台美貿易和合作的貢獻。

關島熱帶島嶼風格的攤位是一大亮點，造訪者可以品嚐四種關島在地生產的優秀產品，給味蕾帶來無限刺激的Denanche辣椒醬（Drizzle’s hot sauce）、來自CHamoru Roast Coffee香氣十足的100%阿拉比卡咖啡、Everything Guam具關島豐富文化精髓的拉提石造型餅乾，以及American Chocolate Factory 不含防腐劑和人工食用色素的香甜巧克力。關島憑藉以上熱帶風情的食品傳遞島嶼精神與本質，並為參觀廠商帶來難忘的美食體驗。

關島與佛羅里達州攤位相鄰，粉藍相間成吸睛搭配。圖／關島台灣辦事處提供

關島台灣辦事處熱烈歡迎所有業者以及喜愛島嶼的一般大眾蒞臨位於美國館的關島攤位，一起品嘗獨特的美味食品。這將會是體驗沈浸式島嶼風情、特色美食與體驗關島熱情好客的良機！

關島的自然美景和白色沙灘使它成為台灣最受歡迎的旅遊目的之一。關島是密克羅尼西亞最大的島嶼，面積550平方公里，約有17萬居民。遊客可以體驗各種活動，包括浮淺，免稅購物，文化和歷史觀光。有關關島旅遊訊息，請查詢GVB台灣官方網站（http://www.visitguam.org.tw）。