3款芋頭甜品 7-11獨家販售

芋頭控注意了！芋頭甜品霸主「清原芋圓」療癒系甜點重磅登場，6/12起於7-11獨家販售，這次三款聯名芋頭甜品都是由粉絲敲碗，其中Q心晶冰粽和芋泥麻糬包更是全新產品，富含纖維、維他命B的芋頭是最適合當甜點的聖品，健康養身又可以提神，而且吃了甜蜜沒負擔，可說是2023下半年的最強下午茶，全台小七門市都買得到，滿足芋頭控的味蕾，一吃就愛上，隨時擁有幸福時光！

擁有芋頭專家稱號的清原，是全台最多家門市的甜品飲料複合店，考量到現代人生活忙碌，講求方便快速，但又想吃到美味下午茶，決定和遍佈全台的7-11進行世紀合作，再次讓最優質的芋頭甜品化身成療癒小點，進入民眾的生活，帶來滿滿的幸福感。

清原芋圓Q心晶冰粽 上市時間：即日起～6/18

如何挑選創意美味的「端午粽」，讓美好連假的下午茶能夠清涼無負擔，清原推出的「Q心晶冰粽」外表小巧可愛，但內餡卻一點都不簡單，Q彈外皮結合風味內餡，滑入口中的好滋味讓人永生難忘，鬆軟綿密的新鮮芋頭、慢火熬煮的紅豆，還有香氣濃郁的花生，這三種口味配上精選的Q心配料，買一盒回家，就能讓端午連假好好放鬆享受，更是大小朋友都喜歡的冰涼甜品！

清原芋圓芋泥麻糬包 上市時間：6/12～9/24

淺紫色鬆軟面皮散發淡淡的芋香，蓬鬆綿密相當療癒，一口咬下感受濃濃的爆漿口感，芋頭餡料柔嫩綿滑，還有軟Q拉絲的麻糬，兩者合而為一，口味豐富飽滿，讓人「芋」罷不能。

清原融合「創意與傳統」，結合了香甜芋頭和Q彈口感的麻糬，芋頭的甜美和濃郁的口感，結合傳統亞洲點心麻糬，巧妙地呈現柔軟彈牙的豐富感受，也成美食愛好者們追捧的焦點！

清原芋圓芋奶豆沙酥禮盒 上市時間：6/12～9/24

清原芋圓從冰品跨界到甜品禮盒也能完美轉身，中秋禮盒重點推出「芋奶豆沙酥」，酥香外殼擁有淡淡的典雅紫，美到讓人捨不得吃！外觀上還可以看到麵團的細緻紋路，一口咬下感受到豐富的層次，芋泥香氣濃郁，口感綿密濕潤，米香的口感與芋頭的香甜完美結合。

「芋奶豆沙酥」的獨特風味，是由芋頭的天然香氣和甜味所賦予，清原堅持選用在地優質芋頭，保證質地細膩和香甜；選擇高品質的麵粉，確保麵團的彈性和口感，滑順綿密的芋泥口感加上酥脆的外殼，讓「芋奶豆沙酥」吃起來甜而不膩，美味誘人。