花蓮 19 家優質商家共同參與台北國際食品展

台北國際食品展在南港展覽館熱鬧揭幕，花蓮縣政府農業局携手19家優質在地廠家亮相，為參展觀眾帶來一場花蓮在地農產的美食盛宴。在農業處長陳淑雯的帶領下，花蓮縣政府以「在這裡，花點食間」為主題，展示花蓮獨特的山、海特產。

花蓮縣政府精心挑選的19家在地優質廠家包羅萬象，其中包括淺草堂的苦瓜飲、新味醬油食品廠、阿美麻糬、蜂之鄉、立川漁場的黃金蜆精、豐興餅鋪、洄遊吧、公主咖啡、東一嚴選的苦茶油、九一七農場、二姐米舖、花田喜事、温伯力土肉桂、晴盛蜂場、文旦復興的文旦甜點、清風茶行的有機茶葉、綠點酒莊和天賜糧源等。品嚐過這些精選特產後，您的味蕾將沉浸在甜而不膩的口感中，留下美好的味覺記憶。此外，還有無硫金針花、花蓮咖啡、苦茶油和花蓮薯等各式充滿花蓮熱情的伴手禮等待著您的探索。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮縣府參與台北國際食品展的目的，是為了為花蓮在地的農業產業注入新的活力與新的氣象。這場展覽將使花蓮的有機健康農產品走出花蓮，將花蓮的美食帶給全球各地的食品愛好者。

徐榛蔚強調，這不僅是讓花蓮走出國際，也是讓世界走進花蓮的絕佳機會。花蓮縣以其獨特而純淨的山海美景，為民眾孕育了健康美味的食物體驗，並為台灣農業發展做出了重要貢獻。

「公主咖啡」曾榮獲花蓮縣第一屆精品咖啡評鑑金牌獎。圖／花蓮縣政府提供

展覽期間，花蓮館將在南港展覽館二館四樓舉行，展覽時間為6月14日至17日，每日上午十點至下午六點。除了展示各種在地農特產品外，現場還精心設計了廚藝秀和有趣的DIY活動，讓民眾可以學習簡單的烹飪技巧和手作，輕鬆製作出美味佳肴。此外，還有滿額贈禮和抽獎等活動，為消費者帶來更多驚喜和福利。

農業處長陳淑雯表示，在縣府的輔導協助下，參加這次的食品展，旨在共同創造國際市場商機，打響花蓮優質農產品的品牌形象。透過這個展覽平台，花蓮的農業產業將得到更廣泛的曝光，並與國際市場接軌，為花蓮的農產品開拓更大的商機。

「公主咖啡」吸引外國買家現場品嚐。圖／花蓮縣政府提供

陳淑雯呼籲喜愛逛展的食品愛好者和美食家，不要錯過這次難得的機會，品味花蓮在地農產的獨特魅力。在展覽中，您將有機會親自感受花蓮的山海風情，品味由大自然孕育而出的優質食材。花蓮在地農產品以其新鮮、健康和獨特的風味而聞名，絕對能為您的味蕾帶來無與倫比的享受。

917農場位於花蓮玉里赤柯山，是由一對原本在都市生活的夫婦，為了要迎接即將誕生的小孩，而選擇回到家鄉花蓮生活打造一個他們理想的生活和教育環境。917命名取自於小孩誕生時間九點十七分，築起了家、築起了農場、築起了品牌。

「天賜糧源」獲得2019 花蓮百大伴手禮金質獎肯定。圖／花蓮縣政府提供

老闆娘黃怡瑄說，917農場的金針是採收下來的金針鮮蕾直接使用柴火烘乾 、低溫烘烤3天而成，他們的用心消費者絕對看得見，保證無添加二氧化硫。除了產銷履歷柴燒無硫金針，917農場還透過有機咖啡、有機洛神花乾、小油菊等，用天然的植物與消費者溝通。

連續三年入圍農委會最高榮譽精饌米獎的「天賜糧源」，合計擁有近35公頃有機驗證面積，水稻區座落在台灣第一有機村-羅山村、還包括客家村莊-永豐村及原住民文化的豐南村，擁有水梯田的自然文化景觀，加上獨立水源和天然屏障，土壤呈現深黑色，有機質含量豐富，流經麥飯石礦區的純淨好水等天然條件優勢，孕育出天賜糧源的好米。

「洄遊吧」七星潭鰹魚鬆禮盒。圖／花蓮縣政府提供

已有百年歷史的舞鶴「公主咖啡」，第三代傳人廖元彰表示，瑞穗舞鶴台地為咖啡得天獨厚的生長環境，也因此能產出與夏威夷群島類似，具有明顯水果香味的「海岸島嶼型」咖啡，而咖啡豆的香氣、色澤、品質、口感堪稱一流。

廖元彰指出，家族自然農法栽種除了咖啡，還有世界唯一風味獨特的公主蟬香茶，經由小綠葉蟬吸吮後，散發出果蜜香，茶葉甘醇香味濃不刺激，絕對無毒無農藥、無咖啡因，自己敢喝的才能推薦給消費者。

領軍北上參展的農業處長陳淑雯還貼心幫商家照顧嬰兒。圖／花蓮縣政府提供

「洄遊吧」位於花蓮七星潭的FISH BAR 遊吧，定置漁網產地直送冷凍生鮮漁獲提供食魚料理及體驗七星潭不一樣的風景，鮮撈魚貨，體驗定置漁場，吃得健康，看得到魚的來源。創辦人黃紋綺表示，洄遊吧 Fish Bar 食魚教育體驗基地位在花蓮七星潭海灣，七星潭遊客中心2樓，從這裡可以一覽海灣的全景，是食魚教育體驗活動辦理的場域，也是預約提供簡單餐飲服務，認識在地漁村歷史與產業的根據地，歡迎旅人一起洄遊吧！