安麗巴黎尊榮獎勵旅遊 近千人優秀直銷商享凡爾賽宮尊榮饗宴

新世代工作者渴望投資自己，打造屬於自己美好的未來發展，而當大環境變動充滿不確定性，如何自由掌握事業方向，同時確保用心付出能有相對的收穫呢？在台灣經營超過四十年的安麗公司，以提供多樣化優質產品和公平創業機會，支持想要實現自我價值的創業家，打造穩定的個人事業。

安麗台灣透過所有直銷商夥伴共同努力下，不僅安然度過疫情嚴峻的衝擊，更連年達成業績與直銷商人數雙雙成長的亮眼成績，全台直銷商與會員人數高達34萬人。而安麗台灣穩定經營的關鍵除了優質產品外，更重要是與直銷商間的堅毅與穩健「夥伴關係」。

長期建立與直銷商的夥伴密切關係，其中最重要環節之一就是完善的獎勵制度，而其中高規格獎勵旅遊更是驅動直銷商努力的原動力。雖在疫情期間獎勵旅遊無法成行，卻讓安麗台灣有充份時間規畫疫情後承諾的獎勵，因此打造疫情後首次近千人參與的獎勵旅遊行程-安麗巴黎尊榮獎勵旅遊。

台北君悅飯店隨行的兩位中餐主廚，塞納河專屬輪船的遊覽午宴、或法國歌手演唱中文歌曲，都不足以完整詮釋安麗獎勵旅遊的獨特之處。當直銷商走進太陽王路易十四於十八世紀所打造全歐洲最雄偉且最豪華的凡爾賽宮，發現自己與近千位安麗事業夥伴們，是凡爾賽宮招待的唯一貴賓，此時層層堆疊的驚喜與感動，讓直銷商感受到用心經營事業的成就感，還有努力付出後所獲得的尊榮獎勵。

安麗台灣安排兩位台北君悅飯店的中餐主廚隨行，讓直銷商夥伴享受盛情款待。圖／安麗台灣提供

由於法國凡爾賽宮獨特歷史意涵，不定期接受世界各地企業或團體申請舉辦活動，且必須符合嚴格審查，包括企業規模、品牌聲譽、活動性質等。在安麗台灣同仁和旅行社的努力下，順利獲得凡爾賽宮審查單位的一致認可，獨立承租凡爾賽宮並在戰爭廳舉辦主題晚宴，邀請千位直銷商著晚禮服，重現太陽王路易十四號召法國貴族重臣，在法國史上最豪華的宮殿舉辦盛宴。專業宮廷舞蹈藝術的表演，搭配悅耳的巴洛克風格古典樂曲，讓安麗台灣直銷商領導者感受大文豪海明威闡述「巴黎是一席流動饗宴」的魅力。

安麗台灣以專業宮廷舞蹈藝術表演，搭配悅耳的巴洛克風格古典樂曲，讓直銷商領導者感受海明威闡述「巴黎是一席流動饗宴」的魅力。圖／安麗台灣提供

首度參與獎勵旅遊行程的直銷商米裕森之前是一位專職魔術師，近年與太太全心投入經營安麗事業，夫妻同心努力下逐步擴展事業版圖。他們對於整趟旅途從食衣住行到安排造訪各個經典歷史景點，都感受到安麗台灣無微不至的照顧，更對於旅遊的最後一晚享受凡爾賽宮的隆重盛宴感到無比的榮耀。在安麗，不僅獲得事業，還能享受高規格禮遇，更激勵自己要努力向前，米裕森表示：「人要在看得到希望的地方才能不斷前進，而安麗讓我們夫妻能圓夢。」

經營安麗事業超過17年的黃群為分享，雖然不是第一次參與海外旅遊行程，但每一次安麗台灣的貼心安排都有不同驚豔與感動，旅途中對待直銷商更是如家人般的照顧，在事業上亦是全力相挺。這種如同家庭氛圍及手足般的感情，正是支持他長久經營安麗的最大動力。

此次安麗台灣獎勵旅遊內部動員超過100位工作人員，歷經一年半以上策畫、場勘、協調申請，對於所有安麗台灣員工而言，這不只是企業大事，更是要傳遞一個共同理念，在安麗可同時享受創業自由與美好生活，關鍵在於共創夥伴價值，讓每一位安麗夥伴能盡情發展屬於自己的事業成就，創造精彩人生。