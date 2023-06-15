Kia精品時尚小車The Picanto Latte Edition上市熱銷 首批限量100台即將完售

Kia總代理森那美起亞以Product產品、Experience體驗、People人三大策略，實現「Movement that inspires 移動 ‧ 啟發人心」的品牌精神。精品時尚小車The Picanto本月初推出全新的Latte Edition，上市後旋即獲得眾多年輕消費者矚目，短短不到兩周首批限量100台已將完售！為回饋喜愛Kia的車主，即日起至8月15日止，Kia總代理台灣森那美起亞推出「Kia動見美好」活動，活動期間試乘任一乘用車款，即可獲得 Kia 硬殼旅行包，下訂任一乘用車款可再獲得「首爾楓尚雙人遊」抽獎機會。

敬邀所有熱愛Kia的前瞻車主把握機會，至全台Kia展間體驗 「Movement that inspires移動 ‧ 啟發人心」 的品牌精神， 與Kia一同邁向永續移動新生活。

The Picanto Latte Edition，以最熱銷的GT-line車型為基礎，推出專屬車色「牛奶白」與「極光黑」，彰顯個人品味。外在有型，內在更有魅力，The Picanto Latte Edition升級輕奢寵愛配備，除新增雙前座加熱座椅外，駕駛座同步升級為通風座椅，提供前座乘客更尊寵的乘坐享受；寵愛不只如此，The Picanto Latte Edition另增設方向盤加熱功能及駕駛座遮陽板附LED柔光化妝鏡，以多項在過去百萬級豪華車款才有的尊寵內裝配備，提供車主更全方位的輕奢華享受。

不僅配備升級，The Picanto Latte Edition同時擁有平均油耗18.1 km/L。

The Picanto Latte Edition以過去僅限於旗艦豪華車款的輕奢寵愛配備，創下精品時尚小車的全新標竿，以其輕奢時尚魅力席捲小車市場，創下不到兩週首批限量100台已即將完售的熱銷佳績！

The Kia EV6「全臺最高公路能耗賽」車主挑戰活動，寫下全程超過550公里不充電、更剩餘20%電量的驚人紀錄。圖／業者提供

至於榮獲2023車訊風雲獎「年度風雲車」與「最佳進口電動車」雙冠王之The EV6，在近期舉辦的The Kia EV6「全臺最高公路能耗賽」車主挑戰活動中，以實證顛覆過去大家對電動車先入為主的里程焦慮，寫下不僅完成全程超過550公里不充電、更剩餘20%電量驚人紀錄！此外The EV6不僅擁有傲視同級的快速充電效率，僅需18分鐘即可從10%充電至80%，受惠於E-GMP平臺，The EV6更擁有絕佳的操控性以及寬敞的車室空間等多項優勢。The EV6所搭載的六種智慧動能再生制動系統(Auto/Lv0/Lv1/Lv2/Lv3/Max i-PEDAL)，在Auto模式下，車輛於滑行時系統可依據監測雷達對前車距離或車速來判定，主動調整智慧動能再生的等級，提升旅程續航力。The EV6的內裝配備則同樣令人驚艷，搭載的14具「英國之寶」Meridian頂級環場音響系統，提供每位乘客宛如身歷其境的高音質饗宴，在旅程中感受身心靈的頂級享受。

Kia總代理台灣森那美起亞為回饋國內消費者對於Kia的熱愛，特於6月1日至8月15日舉辦「Kia 動 見美好」活動。活動期間預約試駕任一乘用車款，即可獲贈Kia硬殼旅行包，下訂Kia任一乘用車款，還可參加韓國首爾四天三夜自由行的「首爾楓尚雙人遊」抽獎(價值7萬元)。