百搭輕穎車 SYM CLBCU全新上市

延續MMBCU上市熱銷，SYM再度推出全新CU系列車款—百搭輕穎車「CLBCU」。CLB代表「COLIBRÌ蜂鳥」，和蜂鳥一樣有輕巧靈活的特性，CLBCU以SYM獨家EnMIS引擎系統為基礎，車身設計上考量用車情境，以提升使用舒適與便利性為主訴求，打造出百搭各式女性的都會流行車款，讓女性擁有個人魅力、輕鬆實用的風格新選項。

CLBCU參考COLIBRÌ蜂鳥的身形與體態進行設計構想，從車身、車色、功能設定上，都圍繞蜂鳥的特點做發揮。依據蜂鳥最小的體型，車體設定上以小巧、降低風阻，達到同級最輕巧車款。對照蜂鳥羽毛的繽紛色彩，此次推出五款車色「極光銀」、「糖果粉」、「淡鹽藍」、「幻夢藍」、「仙氣白」，並導入SYM多層噴塗工法讓車殼在不同光線下呈現不同的色澤，讓騎乘中展現車色多變的個人魅力。炫彩後扶手、幻彩造型銘版，在各角度與光線折射下，也會如同蜂鳥多色多變形象，成為目光焦點。

超省力中柱讓力氣小的女生，也能輕鬆好立車；水平設計坐墊，任何身高都可舒適享受騎乘，

同時坐墊使用貓抓皮材質防刮耐用，伴你一同在各地冒險；煞車拉桿優化，縮短拉桿距離增加女性騎乘的安全性；獨家可旋轉後照鏡，讓女孩們騎車也閃耀動人，保持外出最佳狀態!

有關SYM CLBCU上市首購價，CB2.0版為76,800元 (不含牌險，已扣除購車金)；Keyless版79,800元 (不含牌險，已扣除購車金)，另外再享首購好禮3重送，包含第一重：購車金7,000元；第二重24期0利率；第三重則送百搭風格安全帽。