壽司郎來台5周年×樂桃航空 攜手回饋台灣顧客

日本市佔率第一的迴轉壽司品牌-壽司郎，在日本深耕近30年來受到許多顧客的喜愛。而壽司郎自2018年6月15日於台北開出第1家旗艦店至今，已提供約2.6億盤的美味壽司、服務來客數超過台灣人口數總和的1.2倍。儘管成本高漲，仍始終堅持從日本進口專用米及專用醋，提供最道地、最美味的壽司給台灣顧客。期間雖然有疫情的干擾，因為有顧客的一路支持，讓壽司郎順利於全台開出35家店點。

歡慶壽司郎來台5周年！特別與同樣來自日本、今年邁向11周年的「樂桃航空」一同攜手回饋台灣顧客。 為了感謝台灣顧客長久以來的支持，特與樂桃航空聯名合作，祭出一系列優惠好康回饋台灣顧客之外，推出「每週主打」的限定菜色，並集結台灣壽司郎的人氣商品：干貝鮭魚親子、禁斷的鱈魚白子牛肉、辣醬軟殼蟹等多款壽司，絕對滿足台灣顧客的胃袋。

樂桃航空自2012年開航至今已服務超過5,000萬人次。 目前有大阪關西、東京羽田、成田、中部名古屋、沖繩那霸共5條航線，是台灣旅客前往日本自由行最常搭乘的航空之一。 甫於今年3月1日開始，樂桃航空以「亞洲的橋樑」為概念，持續推出航線優惠及各式活動，並透過此次與壽司郎的聯名活動，期望一同帶給台灣顧客更多的回饋與體驗。

壽司郎台北中華路店，將大門及入口處模擬成機場大廳、走入店內就可看到航班顯示板、滑行跑道等各式旅行元素。圖／壽司郎提供

超Q聯名，壽司郎×樂桃航空主題店！

壽司郎把樂桃航空搬到壽司郎台北中華路店了！將大門及入口處模擬成機場大廳、走入店內就可看到航班顯示板、滑行跑道等各式旅行元素，彷彿來到了樂桃航空專屬候機室；用餐入座前的登機門的設置，真的讓人有準備要登機的錯覺。滿滿的樂桃元素可不只如此，竟然還有樂桃航空的模型飛機在迴轉鏈上、隨時準備起飛。

到壽司郎開心用餐的同時，還能美照拍不完！不管是壽司郎粉絲、樂桃航空粉絲或是航空迷哥迷妹們，期間限定的壽司郎來台5周年×樂桃航空主題店一定要來朝聖打卡，美照拍一波。

超強聯名回饋！吃壽司郎就有機會抽中「樂桃航空」Peach點數、最高1萬點

只要於活動期間至全台壽司郎店內消費滿指定金額，即贈送刮刮卡乙張。活動獎項除了有樂桃航空Peach點數1萬點、3千點及500點的獎項之外，還有大小朋友都喜愛的TOMICA多美火車壽司郎迴轉組、壽司郎折價券1萬元、5千元及5百元獎項等你帶回家。

期間限定推出 Peach樂桃航空聯名–桃子滿滿聖代，每一口都能感受到桃香撲鼻的豐富口感。圖／壽司郎提供

超香聯名甜點！壽司郎×樂桃航空-桃子滿滿聖代

期間限定推出 Peach樂桃航空聯名–桃子滿滿聖代，香甜的桃香慕斯搭配酸甜爽口的桃李冰淇淋及濃郁香氣的桃子牛奶冰淇淋，在這雙重甜蜜的滋味下，再畫龍點睛地添加於產季收穫的白桃果肉！每一口都能感受到桃香撲鼻的豐富口感。此外，只要於活動期間內購買聯名聖代，即可獲得壽司郎獨家優惠活動碼小卡，能以優惠價格購買樂桃航空機票，數量有限送完為止。活動詳細辦法以樂桃航空官方公告為主。



圖／壽司郎提供

[ 感謝有你！壽司郎5周年創業祭 ]

活動期間：2023年6月15日（四）起至7月2日（日）止，共計18天

※食材皆期間限定。( 部分菜單僅限內用； 數量有限售完為止。)