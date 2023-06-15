在地深耕30年 包大人完整守護熟齡笑顏

台灣衛生用品領導品牌包大人在地深耕守護30年，始終關注長者的失禁照護問題，用最懂台灣人的心，一路陪伴照顧家庭及幫助新世代長者與照顧者提升生活品質，近日更與各地里民中心、長照機構、及連鎖藥局等共同合作，舉辦「提、拉、密、舒健康操」全台巡迴活動，獲得熱烈迴響。根據台灣銀髮族活動指數調查顯示，多數銀髮族其實是喜好外出活動的，但近6成銀髮族因泛健康問題而不願外出，其中47％長者長期受漏尿或失禁問題困擾。有鑑於此，包大人呼籲「動」齡微運動生活，並邀請感恩活動大使謝祖武一起學習運用「提、拉、密、舒健康操」，鼓勵長者們一起健康活動、「銀」回活力。

包大人秉持著「安心信賴，一路陪伴」的理念，發起了台灣銀髮族活動指數調查，深入了解照護者與被照護者的實際需求。根據調查顯示，近九成銀髮長輩並非不喜歡外出，導致不外出是因有健康問題，而其中約有47％長輩有如廁／失禁問題，即便是日常買菜都深受其困擾，穿脫不便、明顯褲痕、悶熱不舒服，尊嚴掃地難為情更是銀髮長輩不願意使用紙尿相關產品的重要原因。若能解決銀髮長輩如廁問題，能大幅提高長輩們外出意願，約高達93％銀髮長輩願意外出活動。

謝祖武擔任品牌「感恩活動大使」。圖／台灣維達提供

台灣維達總監邱煜昌表示，台灣正逐漸邁向「超高齡社會」的轉變，也使現階段65歲以上銀髮族，根據統計約2~3成長者會有「失禁困擾」的需求增加。除了照顧好銀髮族的生理需求，發展更適合日常使用、穿脫方便的「褲型紙尿褲」，同時我們也希望能滿足每個照顧家庭，提供多元選擇的照護模式選擇。

活動也邀請謝祖武擔任品牌「感恩活動大使」，謝祖武說：「一個企業能成功經營3年靠的是企業倫理，但要成功30年，靠的更是人與人之間的關心、愛護。先前因工作繁忙，對於照護媽媽我還是有一點遺憾。在得知媽媽失智之前，完全不了解該如何照顧一位長輩的日常，直到上網做功課才了解，原來看似都在解決失禁問題，多元的選擇更能讓照護者挑選到適合家中長輩使用的產品。」謝祖武也進一步分享，長照是條漫長且辛苦的路，照護家人之餘，也一定懂得如何照顧自己，減輕照顧自己的家人們一些負擔。家庭長輩照護最要感謝太太，在工作忙碌之餘還一肩擔起所有責任。因此，把老婆照顧好，在他們家更是首要任務，再來就是與太太輪班，照護長輩不是一個人的責任，是家庭中每個人都應該要付出的。

包大人鼓勵銀髮長輩每日進行「提、拉、密、舒」四字訣健康操，以維持生活機能，延緩肌力退化。「提、拉、密、舒」健康操是由一群專業的職能治療師與銀髮健身教練團隊所設計，動作概念是來自於鼓勵長輩自行穿脫紙尿褲的過程中，會運用到的一連串動作，幫助銀髮長輩提升肌力、延緩失能，並建立自信生活，勇敢外出。