推升國家森林樂園 新竹林管處不遺餘力

拉拉山強化服務力道，舉辦巨木區周邊社區解說導覽員培力計畫說明會

「拉拉山國家森林遊樂區」於112年4月18日起正式轉型開園，為林務局第一個在地部落與機關凝聚共識，攜手推動的國家森林遊樂區，亦是結合在地原鄉部落社區及社區產業發展的特色園區。

社區解說員授證合影。圖/新竹林管處

林務局新竹林區管理處為促進與在地連結，自110年起即委託臺灣生態旅遊協會辦理「拉拉山巨木區周邊社區解說導覽員培力計畫」，積極與在地部落產業及學校合作，培力在地社區及青年學子解說員，藉以串起拉拉山沿線生態旅遊動線，期透過培力授證的社區解說員，建立起社區導覽服務機制，並結合周邊農特產、交通接駁、旅宿及餐飲業等生態旅遊資源，使拉拉山特色生態旅遊產業能永續發展。

社區解說員園區帶團導覽。

新竹林區管理處112年續辦「拉拉山國家森林遊樂區周邊社區生態旅遊培力策劃發展計畫」，透過計畫盤點並整合周邊部落的生態旅遊資源，包括：旅宿業、餐飲業等，聘請專業講師對於社區解說員的自然資源、生態特色及解說技巧等培力課程，提升社區解說員專業知能及服務量能，藉以活絡拉拉山國家森林遊樂區周邊原鄉部落產業與經濟，共創拉拉山生態旅遊動線共榮新局面。在拉拉山園區開園活動，新竹林區管理處同時為8名通過考核認證的社區解說員辦理授證儀式，社區解說員表示非常感謝新竹林區管理處的肯定，給他們有機會能為到訪的遊客，以在地人的角度說在地故事，也藉由培力課程所吸收的巨木、生態、環教等專業知識，帶給遊客正確的自然環境知識與體驗。

林管處致詞歡迎旅行社業者。

新竹林區管理處表示，社區解說導覽路線(遊程)規劃有2條，分別為「走入拉拉山巨木原鄉(A路線)」，此路線從遊客中心進入後，分別踏訪1-4號巨木，再由階梯往上分別踏訪編號5、8、9巨木後，折返至4號巨木遊憩平台；目前試營運期間「拉拉山霧林漫步(B路線)」路線是主打行程，從遊客中心進入後，依序走訪編號1-4巨木，並沿路作生態特色定點解說服務，遊客若有導覽需求，試營運期間，一般報名：10人成團，每人150元、團體報名：10人(含)以內，每團1,500元；10人以上(20人為限)，每團2,000元，園區導覽預約窗口：臺灣生態旅遊協會(龔先生)，電話：02-2874-5921(意者可逕於星期一至星期五10:00-17:00洽詢)，或透過Line搜尋@741zuofa 、電子信箱srs.dla@srsbike.com報名。

理事長郭育任(立者)簡報說明。

今(15)日辦理「拉拉山社區解說員導覽活動-旅行社說明會」，廣邀各旅行業者踴躍參與，會中林管處歡迎到場的旅行業者，並由受委託單位臺灣生態旅遊協會理事長郭育任為旅行業者說明相關遊程、動線特色、受理導覽解說程序等，共計5家業者熱情參與，會中並進行深度的交流與討論，新竹林管處表示，希望藉由旅行社說明會讓各家旅行業者，對於拉拉山社區解說員導覽行程更加明瞭，並藉由會中熱絡的交流與討論，促進並媒合旅行業者與在地社區解說員導覽遊程的結合，共創生態旅遊新篇章。