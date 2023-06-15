aifian 汽車轉售服務 免報價費再抽加油金

新型態電商平台 aifian 推出汽車轉售活動，於活動期間內，只要是透過 aifian App 媒合轉售車款的用戶，皆享有 aifian 專屬「安心收購價」，意指保證報價金額與實際成交價不超過 3 萬元（含）。另，完成指定條件即享報價費減免，還有機會抽中加油金 100 元！

aifian 表示，許多民眾在出售中古車時，礙於車輛資訊不透明，往往為了得到車商的報價而舟車勞頓、來回斡旋，最終報價金額卻與實際成交價卻落差甚鉅，導致無法順利成交，整個過程勞心、勞力又傷神。

aifian 推出的汽車轉售服務，即是期望民眾能以更快速、更輕鬆的方式出售愛車，不再需要擔心賣車的麻煩事，於本月 12 日至 25 日 活動期間，完成指定條件，即享免報價費、還可抽加油金 100 元，名額共 5 名。此外，aifian 粉專也會於活動期間分享汽車轉售的相關知識，像是如何「獲得合理報價」、「找到優質信任買家」及「精準掌握花費時間」等賣車眉角。aifian 轉售活動優惠齊發，讓你有學又有賺。

aifian 為新型態電商平台，致力於讓用戶一站管理汽機車、手機、數位資產等人生裝備，輕鬆升級和轉售。目前，aifian 已和渣打銀行、永豐桃園雲豹隊等數十家品牌開展長期合作，並不定期發布專屬活動，民眾可透過註冊 aifian App，輕鬆管理裝備，享受美好生活的無限可能！