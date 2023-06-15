帝圖2023十周年春拍0625重磅登場

「帝圖藝術拍賣會」將於2023年6月24日至6月25日於台北國泰金融會議廳舉辦春季拍賣會。此次拍賣會將分為「古董珍玩」、「現代與當代藝術」及「近現代及古代書畫」三大專場，拍品數量共計647件。本次春季拍賣隆重呈獻「敵國之富—大風堂珍藏敦煌國寶《敦煌石室開元十六年造文殊赴法會圖》」，拍賣焦點另有溥心畬《臨大風堂倣莫高窟唐人「供養天女圖」》，以及「書聖雙雄 廟堂重器」專題，徵集到市面及出版物所見最大尺幅臺靜農《行書集姜白石句十七言聯》及于右任《草書十一言巨聯》，精彩專題另有黃天才先生「半畝榕湖齋」藏珍精品專題、「運籌惟幄移情書畫萬載千秋薈萃一堂—台北重要藏家珍藏」及「渡海三家專區」，諸多拍品精彩紛呈。帝圖藝術拍賣會十周年慶獲得台北重要收藏家大力的支持，透由此次拍賣會將其多年積藏的珍品與諸方家分享。本次春季拍賣會「古董珍玩」專場焦點為寒舍主人秘藏《清乾隆 御製金星紫檀雕「福壽如意」夔龍紋海棠形長方桌》，現代與當代藝術重要拍品包含王懷慶作品《錯覺》，並盛大推出李真 《雪峰仙蹤》作品，匯集諸多重量作品，值得關注。

敵國之富 大風堂珍藏敦煌國寶

本次十周年慶典春季拍賣會書畫專場首先重量呈獻LOT 3024 大風堂珍藏《敦煌石室開元十六年造文殊赴法會圖》，大風堂原裝立軸敦煌礦物彩絹本，123×45公分，估價待詢。本件《敦煌石室開元十六年造文殊赴法會圖》為張大千大風堂所珍藏，鈐印有「敵國之富」、「大風堂」，題簽由大千所書（張大千自題籤）；後經謫仙館遞藏，乃敦煌絹畫之赫赫名跡。原大千先生寶藏《敦煌石室隋大業五年成陀羅造釋迦牟尼像》、《成陀羅造觀世音菩薩像》及《敦煌石室開元十六年造文殊赴法會圖》等三件國之重寶，大千先生均慎重的完成裝裱。應大千先生寶愛之物，特別均攜至日本細心裝裱，故所用綾布材質皆相似應是委由日本製成，且使用材質極佳的象牙軸頭。前兩件已捐贈台北故宮博物院典藏，當時獲贈後由秦孝儀院長審議訂為國寶級，認定為「國之重寶」，曾多次展覽並學術出版著錄（附故宮展出現場）。而本件《敦煌石室開元十六年造文殊赴法會圖》為大千先生最愛，故未列入捐贈故宮典藏。

大風堂珍藏《敦煌石室開元十六年造文殊赴法會圖》，大風堂原裝立軸 敦煌礦物彩 絹本，123×45公分，估價待詢 。 圖／ 帝圖藝術提供

另可由大風堂弟子孫雲生口述、朱介英撰寫《大風堂一段絕美的生命交集―孫雲生與張大千的歲月》一書，第147 頁，記錄：左圖為大千先生從敦煌回來之後，在成都整理敦煌描繪之際，所作的唐四觀音文殊普賢觀音圖，本圖為大千先生摹自敦煌唐朝文殊普賢觀音壁畫，與目前藏於英國不列顛博物館（今大英博物館）所蒐藏的搜掠自敦煌藏經洞之《四觀音文殊普賢圖》相類似。由大千先生親自描繪粉本，足證此圖定為大風堂珍寶之一，亦是其未來人物畫創作典範，敦煌壁畫影響大千人物畫至深。孫雲生憶述：吾師大千先生人物畫之推境，分早期及成熟期兩大時期，其中的轉折關鍵便是1940年敦煌之行，一窺中國人物畫最高峰期的六朝及唐五代敦煌壁畫之人物畫堂奧，近三年的臨摹，盡收精髓，無怪葉恭綽譽大千為「寫人物畫當代第一」。

《敦煌石室開元十六年造文殊赴法會圖》於大千先生遷居摩耶精舍後有友人來訪時，大千先生與夫人徐雯波女士陪同欣賞懸於屋內書畫藏品，正是在《敦煌石室開元十六年造文殊赴法會圖》前留下珍貴合影，當時的壁紙花樣可與大千先生摩耶精舍居家生活照片相同，故此照確認為摩耶精舍時期，也是大千先生最後的居所，此件是列為大風堂遺珍歸葆蘿所藏，且同時期遺贈葆蘿之畫作另計有《潑彩朱荷金屏風》、《桃源圖》等，而《敦煌石室開元十六年造文殊赴法會圖》為當時購藏之最貴重的一件。謫仙館收藏大風堂遺珍豐富，經其遞藏多締造非凡佳績，大千晚年仙逝之名件《桃源圖》即以2.7億港元成交，現為上海龍美館劉益謙所購藏，聲名大噪，並已為該館之重要藏品之一，享譽海內外，亦是創張大千畫作最高紀錄者之一。

凡經大千先生過目，確認為稀世之作者，皆不惜巨金，甚至傾家蕩產都要購藏。如現藏於北京故宮的五代顧閎中《韓熙載夜宴圖》、董源《瀟湘圖》、美國普林斯頓大學藝術博物館的宋代黃庭堅《行書贈張大同卷》，大千皆鈐有與本幅相同之「敵國之富」藏印。時收藏界皆認為大千藏品的經濟價值與藝術價值可與國家機構相提並論，大千且以此為榮，故囑篆刻名家方介堪刻此藏印，頗有自得自炫之意。大風堂珍藏之古書畫經館博界認可，乃鎮館之寶，獲得國際肯定，市場所寶愛，備受藏家青睞；而大千珍愛本幅《敦煌石室開元十六年造文殊赴法會圖》未曾別離直至謝世，更是「南北東西只有相隨無別離」，如今有幸再見此國之重寶「敵國之富」，洵為藝壇盛事，亦是帝圖藝術拍賣會十周年，為廣大藏家謹嚴審慎所推出的隆重鉅獻，值此歡慶時刻，期與四海寰宇之藝文愛好者，共同迎向美好的智慧未來。

另一重點拍品為LOT 3020 王翬、謝稚柳(跋)《觀泉圖》，1702年，手卷 設色 紙本，29.8×254.8公分，預估價新台幣400萬至600萬元。此觀泉圖卷作於1702年，正值王翬古稀之年，亦是其藝術最為頂盛的時期，王翬當時遊任於維揚( 現今江蘇省楊州市)，受友人彥來先生之請繪此觀泉圖卷，卷首王翬題寫圖名「觀泉圖」，卷中茂林蒼松之旁即繪有二高士盤坐於溪岸邊，兩人閑適清談地觀泉水流淌，山巒秀峰疊現，碧樹層出，蒼翠凌天，煙嵐瀰漫，水澗曲徑依山勢蜿蜒而下，林間溪岸煙霧迷茫有一茅亭隱於其間，王翬如是安排，茅亭當是此卷觀泉之最佳觀泉景點，畫面構圖虛實互映，留白表現雲煙，擴展了畫面的空間層次，得平穩淡遠之勢。筆法嫻熟勁健，畫風清麗典雅，深得江南山水渾潤沉鬱之趣。

王翬（1632-1717），江南省蘇州府常熟人（今江蘇常熟）。字石谷，號耕煙散人、劍門樵客、烏目山人、清暉老人等。清著名畫家，被稱為「清初畫聖」。與王鑒、王時敏、王原祁合稱山水畫家「四王」，論畫主張「以元人筆墨，運宋人丘壑，而澤以唐人氣韻」。同為清初四王美譽的王時敏稱讚他：「集古人之長，盡趨筆端，故能妙絕千古。前諸製作，固足亂真，此則更為脫化，每仿一家曲盡其致，而超逸之趣則又過之。」這幅觀泉圖卷恰可印證王時敏對王翬的評價。同時亦為近現代書畫大師謝稚柳讚服，題跋卷後，譽稱此卷當是王翬平生傑構之一。望諸藏家掌握此一良機，競投清代王翬傑作觀泉圖卷。

王翬、謝稚柳(跋)《觀泉圖》，1702年，手卷 設色 紙本，29.8×254.8公分，預估價新台幣400萬至600萬。 圖／ 帝圖藝術提供

重點拍品另有LOT 3038 林風眠《靜月荷塘圖》，油彩畫布，67.5×66公分，來源：香港佳士得，1995.10.29，Lot.56，預估價新台幣1,600萬至2,400萬元。本作品上款人：曹漫之(1913-1991) 早年從戎，1949年後，歷任上海市政府高職；後改任華東法學院副院長等職，在法學界地位崇高。其甚嗜藝術，當地書畫界往來頻繁，獲贈作品頗多，收藏甚豐。像唐雲、謝稚柳、吳青霞、傅抱石等均有作品相贈。此件《靜月荷塘圖》是林風眠油畫創作的精品。藏家1995年購自香港佳士得拍賣會，查閱林風眠油畫創作的荷塘題材市場極為稀缺，可能不超過3件。此圖特別於構圖採取月光映照荷花與遠方的山色對照，前景荷花的花瓣上倒映呈現出紫光、紅光與月光，將光線與陰影極為細緻的觀察與抅畫出來，許多荷花也朝向觀畫者的方向盛開著，似乎感覺到林風眠的靜月荷塘在與莫內的「睡蓮池」運用的光影變化，有其共同點即是巧妙與光影的溝通達到了絕妙幻境。此畫的荷花與荷葉，筆觸靈動多變，明暗的對比，潔白的荷花在池塘的綠葉襯托得更加明豔。但其中細節甚豐；次查近30年蘇富比2012、2006所見的林風眠油畫荷塘均拍出高價840萬、740萬港幣的成交價，本期「靜月荷塘」油畫均屬1960時代的創作，並購藏年代較早，且於畫作背面林風眠親簽「漫之同志正畫，林風眠」(上款人即曹漫之)，當是來源清晰與畫作精采，更是購藏林風眠荷塘油畫首選的悅目精品。以及另一件林風眠作品，LOT 3038-1 林風眠《春眠不覺曉》，1960年左右，鏡框設色紙本，67.5×69.5公分，預估價新台幣800萬至1,400萬元。

此次春拍徵集到「奔馳千里為蒼生——木薯縣長劉禹輪先生畢生珍藏」，劉禹輪先生舊藏重要拍品為LOT 3039 徐悲鴻《奔馳》，1938年，鏡框 水墨 紙本，62×80公分，預估價新台幣120萬至200萬元。徐悲鴻這位愛國的藝術家，積極以繪畫藝術來支持對日抗戰。此畫紀年作於1938年日軍侵華南京大屠殺後，各地戰事不斷，各地相繼淪陷。香港有田徑賽事亦請徐悲鴻繪圖相贈三屆的長跑冠軍，以記念光榮成績。1938年底香港淪陷，當時全國各起均在危亡之際，時勢非常緊張。在徐悲鴻的藝術中，最為世人所重的即是畫馬的題材，期盼用馬喻意「馬到成功」、「一馬當先」。這位香港長跑冠軍能得此畫，當是最高榮耀。徐悲鴻用其西方寫生的功力，以墨筆來寫出奔馬。大筆的揮灑尤其展現瀟灑酣暢，畫出駿馬奔於草原孤傲獨立的畫面。其筆下的馬，融中西繪畫之長於一爐，有西方寫生教育對馬的細微觀察、肌理筯骨的研究，亦有中國傳統繪畫的寫意，筆墨酣暢、形神俱足的境界。馬的頸部和腹部，以軟毫筆著濃墨一筆勾畫，馬的鬃毛和尾部在濃墨運筆下，神態立顯。濃淡虛實相間的筆觸，乾濕互襯的墨氣，表現出駿馬迎風奔跑的爽颯灑脫。期盼這件祝福三屆冠軍跑者的佳構，能在寶島受到各位藏家的關注與競投，寶藏冠軍之駒。

徐悲鴻《奔馳》，1938年，鏡框 水墨 紙本，62×80公分，預估價新台幣120萬至200萬。 圖／ 帝圖藝術提供

此次徵集到「運籌惟幄移情書畫萬載千秋薈萃一堂——台北重要藏家珍藏」專題 (Lot. 3052-3083)，帝圖藝術拍賣會十周年慶獲得台北重要收藏家大力的支持，透由此次拍賣會將其多年積藏的珍品與諸方家分享，因其對藝術的興趣及喜愛，其收藏的品類跨界深遠，自明清書畫、近現代大師及當代藝術大師等佳作。本次專題多數的拍品均是親自購藏自藝術家本人，亦或是透由專業代理藝術品公司購得，來源清晰可靠，經過多年的積漸，方能成此規模，概述其收藏領域包括本期當代藝術的封面拍品，王懷慶巨幅油畫作品-錯覺、裸女等二件精品並著錄於王懷慶專輯，及朱銘最具代表性的太極系列雕塑踢腿及對打；另有現代藝術推手劉國松老師幽谷清曲圖，晚清金石書畫大家何紹基、趙之謙、王福庵等書作及明代畫家張彥的三祝圖等，京津畫派顏伯龍，近現代海上畫派的作品包含了早年與溥儒被稱為“ 南吳北溥”，後與吳子深、吳待秋、馮超然、在畫壇有“ 三吳一馮”之稱的吳湖帆、承先啟後巨匠大師潘天壽、德藝雙馨的書畫大師董壽平、海派山水大師賀天健、美術教育家陸儼少、文人摺扇及扇葉藏品有陶冷月、朱梅村、丁輔之、錢松喦、吳佩孚等扇畫精品，嶺南畫派黎雄才書法對聯、當代水墨藝術大師如北京畫院院長王明明精品書畫冊頁等；渡海來台的書畫大家計有國之元勛曠代草聖于右任的草書、吳稚輝篆書、舊王孫溥儒、北大學者詩人劉太希、臺靜農、福州作家印人高拜石書法，皆為搜羅之列；細數這批用心典藏的藝術品，多是至中國大陸經商期間所結識的藝術家朋友，有北京、上海及南京、嶺南等地，以其喜愛藝術的興趣，並經友人及畫商的介紹，結此翰墨因緣寶藏如此多中國地區跨界品類的藏品，現今疫情驅穩及帝圖十周年之慶，特將所藏之精品，以饗同好。

該重要專題涵括作品LOT 3054 賀天健《三門峽舊時縴路圖》，1963年，立軸 設色 紙本，92.5×69.5公分，預估價新台幣120萬至200萬元。賀天健為何以「黃河拉縴最為艱險的河段」為題作畫呢？中國文明的發展與黃河漕運的興衰有著密切的關係。三門天險處在黃河漕運的咽喉之地，歷代黃河漕運治理均圍繞三門天險展開，與此同時，漕運的繁華也對陝州的生產生活方式產生了極大的影響；琳琅滿目的商品，往來如織的商賈，促進了陝州商業的繁榮。壯美的漕運景觀，雲集的旅客遊人，更帶動陝州旅遊業的興起；文人墨客讚美黃河景觀，謳歌治黃治漕精神的文學作品，促進了漕運文學的生成。以此為基礎的漕運文化，使陝州地域文化更具獨特的地域性，向著多元化的方向不斷發展。這人文的提升也是賀天健以三門峽天險拉縴為題入畫的主因，以海派山水記錄這段黃河漕運三門峽天險之路。畫中縴夫於棧道上拉縴，運輸船於巖壁之後；縴繩挺直縴夫個個奮力拉縴，足證船運航行之艱辛。賀天健以海派寫實風格記錄了這段歷史景像，以藝術家的視角與藝道，為中華民族的文化遺產黃河古棧道、漕運的拉縴歷史，承傳發揚，得者寶之。

本次春拍眾所關注拍品包括羅淑琴女士舊藏 LOT 3084 溥心畬《臨大風堂倣莫高窟唐人「供養天女圖」》，立軸 設色 紙本，104×42公分，預估價新台幣60萬至120萬元。本幅乃目前存世僅見寒玉堂臨大風堂珍稀之作。心畬先生曾否臨過其他大風堂作品並無記載，但至少這是一件鐵證！ 1941至1943年間，大千西出嘉峪，禮佛敦煌，自述「縱觀壁畫，始知人物壁畫，絕響於世，乃摒棄一切，臨摹傳寫，居石室者二年」，此後所繪人物畫謹嚴精麗，穠緻堂皇，迥異時風，獨樹一幟。大千所作倣莫高窟唐人《供養天女圖》，畫中天女取左側面角度，平額隆準，細點朱唇，眉眼修長，頷首低眉；赤足踏地，左腳趾尚未著地，右腳跟已抬起，似徐徐行走；左手持香臺齊眉；臂結釧環，披帛彩帶纏繞，下著白色長裙，一派恭謹莊嚴、平和祥瑞氣氛。本幅似非著意忠實臨摹壁畫，似大千取法於此，復參己意，故畫中帶有中晚唐天女形象特色，強調視覺效果，遂題曰「倣」而非「臨」。這類兼具創作性之作品，恰是大千先生對人物畫日後發展全新面貌之發端。

抗戰勝利後，推估應該是1946年左右，大千親以此幅授權榮寶齋製作獨此一件的木版水印作品，該作品對大千先生的重要性自是不言而喻。此幅木版水印倣莫高窟唐人《供養天女圖》印製完成後，大千分贈諸親好友，目前已知有：張羣、臺靜農、張目寒夫人來紫虹女士（見臺北帝圖2020 迎春拍lot 3122 拍品，如附圖），而溥王孫或亦受贈？眾所周知，寒玉堂繪畫風格與大風堂差異甚遠，當年大千還沒有潑彩，畫風也純粹是中國傳統路線，若要溥心畬去臨摹大千其他題材，幾無可能（因其他題材溥心畬看了很多，也臨了很多古人佳作）；在大千之前歷代書畫家並無敦煌題材作品，而大千先生敦煌之行又可謂「前無古人、後無來者」，此前溥心畬從未去過敦煌，他在府中雖遍覽歷代名跡，唯敦煌題材似見所未見，亦無從想像，復因二人交誼自1940年代日益深厚，當心畬先生見該作後或有耳目一新之感，好奇心使然遂有臨倣之意。此二人藝術風範各有千秋、引領風騷於近代，故溥心畬臨大風堂倣莫高窟唐人《供養天女圖》或其來有自了。兩者作品實各擅勝場，對人物表情、衣紋、飾物勾繪、敷色，俱足大師風範，而最大不同點在於心畬先生輔以題畫詩作，產生另一種文人韻致與香光莊嚴，詩云：「旃檀繞座結祥雲，跳脫明珠霧穀裙。忉利天中聞法曲，前生曾此戒香焚。」使供養天女昇華至佛陀座前，法喜充滿，得無量無邊功德。溥氏此作原為羅清媛夫人家族供養，謂之寒玉堂奇珍，誰曰不宜？他日若兼得張大千倣莫高窟唐人《供養天女圖》原作，成「南張北溥」雙璧，當歡喜讚嘆，載欣載奔矣！

溥心畬《臨大風堂倣莫高窟唐人「供養天女圖」》，立軸 設色 紙本，104×42公分，預估價新台幣60萬至120萬。 圖／ 帝圖藝術提供

書聖雙雄 廟堂重器

本次春拍組成「書聖雙雄 廟堂重器」重要專題，推出市場及出版物所見最大尺幅臺靜農及于右任對聯，呈獻重要作品LOT 3085 臺靜農《行書集姜白石句十七言聯》，立軸 水墨 紙本，365×49公分x2，預估價新台幣300萬至500萬元。展覽：「遷想妙得─近現代中國書畫擷萃」2014.12.20-2015.1.20 國父紀念館中山國家畫廊。出版：《遷想妙得─近現代中國書畫擷萃》，臺北羲之堂，2014年12月初版，P.334。傳世十七言長聯即是稀有，本幅十七言聯語，最初係由陳師曾先生集姜白石〈琵琶仙．雙槳來時〉、〈念奴嬌．鬧紅一舸〉、〈湘月．五湖舊約〉、〈八歸．湘中送胡德華〉、〈揚州慢〉詞句為聯，臺靜農先生題記亦書早歲梁啟超曾見陳衡恪書此集姜白石詞十七言聯，詞句工麗，陳衡恪、梁啟超、臺靜長均是舊京文人墨客，僅臺靜農渡海來台，任教於台灣大學中文系兼系主任，居住於溫州街台大宿舍，名曰龍坡丈室，熟悉臺老師這丈室寫字的案上，僅是三尺二尺的書桌，如何寫出此3米巨聯呢？對一位八三老人獨自一人創作巨聯似乎難度極高的，想像中必須有弟子(書僮) 協助，此聯經臺老組構安排後，3米多長的巨紙展開配合熟練伸紙的學生協助，當成就此一巨聯，行筆流暢無一滯筆，也有臺老師學生曾憶述臺老寫字甚少有人幫忙，右手執筆左手伸紙全由自己一人完成，4尺整紙的作品亦然；這也代表先生的書作沉靜自若，亦如盧廷清教授對臺老師書法的綜析「沈鬱勁拔」，這是對臺老書風與性格展現的詮釋。龍坡丈室主人80以後的書風猶見「倔強挺勁」，亦如此巨聯書寫來嚴謹工整，諸方家可以細細欣賞此精采書作，臺老渡海後83歲憶寫陳師曾、梁啟超十七言巨聯，頗具特殊意義，亦堪稱臺靜農先生存世墨迹極品之一及出版品傳世唯一最巨、最顯廟堂氣之巨聯。

專題當中另一亮點作品則關注黃埔一期儒將—袁守謙將軍舊藏，LOT 3086 于右任《草書十一言巨聯》，立軸 水墨 紙本，359×50.5公分x2，企止同志係袁守謙上款，預估價新台幣1,200萬至2,000萬元。袁氏與渡海書畫諸家交遊甚深，「止於至善齋」主人袁守謙書畫珍藏已是揚名海內外，其藏品更是拍賣會重點觀注的焦點，本次徵集于右老1963年書贈袁守謙十一言巨聯，用筆質樸豪邁，氣象沉雄定是右老晚年力作，如此非凡鉅製，可想見袁氏望重當時 及與右老情誼深厚之一斑。楹聯是中華民族獨有的一門古老的文化藝術，楹聯與書法地結合在歷史長流中是相輔相成、相得益彰的藝術品結合。于右老在楹聯中的應用不僅促進了對聯地位的提高和應用範圍的擴大，同時也使書法藝術增添了一種新鮮多彩的書寫形式。于右老一生書寫對聯應數千件，民國時期楹聯發展至鼎峰，遍布社會各處，傳入千家萬戶。將精彩的文學內容、藝術與凝練的書法完美融匯，創作出大量楹聯佳作，其中尺幅最大者，當是此件長達358 公分的巨聯，每字均是榜書規格大過人臉，用筆舒缓而穩健，有力度、有節奏、有韵律，有點線運動的旋律美。筆墨點畫跌宕有致，使轉取勢俱顯遒茂質樸之貌，“ 曠代草聖”之譽，實至名歸當之無疑！這位重要的受贈者也只有企止先生當得，對聯保存完好原始裝裱袁氏自題簽條寶愛至今，也說明當年共同參與抗戰的革命情感，于右老對這些黃埔子弟的關懷之情。這樣的字蘊含了飽滿的情感力量和人格力量，浸透著深厚的儒家精神，是廟堂之氣的典範。與本次臺靜農lot.3085 拍品十七言聯同為首見最巨幅之廟堂之作。

黃天才先生「半畝榕湖齋」藏珍

此次帝圖近現代書畫盛大推出黃天才先生「半畝榕湖齋」藏珍專題，黃天才先生為我國新聞界耆宿，識者皆尊稱為「天公」，曾任中央日報社長，中央通訊社社長、董事長等要職。天公又以成扇收藏著稱，兼及書畫、文玩；而他另一個為人所熟知的身分，即與羊汝德、沈葦窗、徐伯郊四人同為大千先生後半生重要的門下行走！天公負責在日本的售畫、採買等工作，沈葦窗在港先後創辦《大人》、《大成》雜誌，可說是最捧大千的人，羊汝德則是大千在臺重要經濟支柱與摩耶精舍「總管」，四人中徐伯郊係藝壇名宿徐森玉先生之子，在海外為大千先生奔走、售畫。除了與大千先生夙有交誼外，末代王孫溥心畬亦是天公心儀的大家。當年在東京工作時有幸收得溥氏乙未（1955年）夏初抵東京所繪之《幽篁蛺蝶圖》在日本裝框後，即懸於東京家中客廳朝夕相對，後攜返臺灣，至今仍存當年舊貌，實屬難能可貴！另一件「南張北溥」合璧手卷，乃輾轉得自張目寒先生，天公之後再請臺靜農、李猷兩先生識跋於後，其珍重可知。此外，張岳軍先生親筆贈天公之佳句，袁守謙、張維翰、匡仲英、喻仲林、鄭善禧、周澄、陳永模等人寫贈之墨寶法繪更是見證天公與渡臺藝界名宿與臺籍青壯藝術家的因緣殊勝！天公曾表示這一生得長者照拂受惠至深，尤其張岳公與大千先生待他都十分寬厚，使其無論在人生經驗與工作上獲益良多；與大千先生家屬亦有交往，從一份張葆蘿親筆致賀的新年卡片也可見證他們的情誼。天公有言收藏當在民間，釋出收藏，即是為視如子女的藏品尋得更好的歸宿，得與更多真正愛好藝術的大眾分享心中的愉悅。本輯為「半畝榕湖齋」藏珍第一期，精采佳作將接續推出，並選有精采的成扇系列，還請方家拭目以待。

該專題集結張大千重要作品，LOT 3088 張大千《山芋圖》，作於1982年，鏡框 設色 紙本，90.5×45公分，預估價新台幣150萬至250萬元。出版：《五百年來一大千》，臺北羲之堂，黃天才著，陳筱君總編輯，1998年11月初版，P.75-76。上款人：黃天才先生。此畫係大千先生囑託長子張葆蘿攜至日本親送天公的畫作，因天公於中央通訊社期間駐日本長達數十年，大千先生1960-70年代間前後往日本購藏文物、訂製文房用品顏料毛筆、絹紙均是由天公為其安排，其夫人亦一同陪同大千夫人徐雯波女士作日文翻譯伴遊日本，情誼深厚。此畫繪於1982年底，當年亦是蔣經國總統親頒中正勳章表彰大千先生於藝事的貢獻與成就，天公收到此畫已是隔年了，於《五百年來一大千》書中被稱為「大千先生最後畫贈作者」之作，老人的畫筆下，並沒有流露半點殘暮氣息，大千所畫芋頭惟妙惟肖，妙筆生花，題款用典雅妙：山雪深，煨芋之味何處尋，啖一半，留一半，領取十年宰相看。大千先生廣學博識，善於用典，以唐代僧侶懶殘煨芋典事，大千先生亦明瞭天才先生的為人處事，故以此典題畫，並暗寓其對功名、仕隱的想法。此畫贈與天公亦指在大千先生眼中的天才先生正是「非官非民亦儒亦俠」具有宰相之才的人，這作品與本次lot. 3111 張大千早期所繪《雙芋圖》亦可相互映照，大千先生以芋為畫題前後期創作的變化，亦為研究大千藝術的美事也。

張大千《山芋圖》，作於1982年，鏡框 設色 紙本，90.5×45公分，預估價新台幣150萬至250萬。 圖／ 帝圖藝術提供

渡海三家專區 (Lot. 3107-3146)當中首先聚焦關注LOT 3107 張大千《潑墨黃山雲松圖》，1974年，鏡框 設色 紙本，69.5×136公分，預估價新台幣1,200萬至2,000萬元。此件作品上款人：李良臣（1918-?）是偽（舊）政權時代的一名華僑富豪，樂善好施，以經營紗廠聞名西堤，一生極富傳奇色彩，後人更稱他為華僑鉅子、大慈善家、越南李嘉誠等美譽。受贈人：黃霑（1941-2004），出生於廣州，原名黃湛森，中國香港詞曲家、作家、主持人、演員，畢業於香港大學中文系。1994 年憑藉電影《梁祝》的配樂，獲得第14 屆香港電影金像獎最佳電影配樂。1998年黃霑與顧嘉輝兩人在香港、廣州和東南亞地區舉辦了29場音樂會。2003年黃霑為梁漢文的專輯《03四季》寫了他生平最重要的一首笑傲江湖主題曲《滄海一聲笑》。

張大千喜遊黃山。但上黃山之於張大千，最大的收穫卻是畫理之悟，這就是：「要領略山川靈氣，不是說遊歷到那兒就算完事了，實在是要深入其間，棲息其中，朝夕孕育，體會物情，觀察物誌，融會貫通，所謂胸中自有丘壑之後，才能繪出傳神的畫。」此作構圖開闊幽深，畫中採用石濤及潑墨技法，山峰描繪其縱橫奇肆，筆墨沉酣蒼勁，黃山的深幽、奇峻、變幻之美立刻展現在觀者的眼前。圖中從峰腰到峰頂，到處都是鬱鬱森森的松樹，而始信峰正以遍植盤根錯節的蒼松而聞名。兩峰之間架一石板，傍崖有棵勁松，伸出一枝供人手扶而過。這也是始信峰的獨特景觀，那樹便是著名的「接引松」。緩緩而行。畫中有一策杖高士者行走在山徑上，在他已經走過與將要前往的山中，予觀者跟著大千先生一起同遊黃山，共享黃山美景。此作由大千贈李良臣，再贈黃霑，作品流傳有序，品相完好敬請方家關注。

張大千《潑墨黃山雲松圖》，1974年，鏡框 設色 紙本，69.5×136公分，預估價新台幣1,200萬至2,000萬。 圖／ 帝圖藝術提供

古董珍玩

本次帝圖藝術2023春季拍賣會古董珍玩專場封面拍品重量級呈獻LOT 1099 清乾隆 御製金星紫檀雕「福壽如意」夔龍紋海棠形長方桌，L159×W57×H93公分，估價待詢。來源：寒舍主人舊藏。出版：1.《紫檀 ZITAN The Most Noble Hardwood》，寒舍出版社，1996 年，P.88-90。2.《清翫雅集廿週年慶收藏展・珍玩》，清翫雅集，2012 年，P.267。本座金星紫檀長方桌，造型講究非比尋常，一般所見清宮桌案几類家具，以長方形、方形、圓形為常式定例。本桌桌面四邊轉角，摒棄方直呆板的線條，採大弧度的委角設計，做海棠花花瓣輪廓；而束腰、牙板尤其腿足，都隨海棠形桌面作大委角，上下呼應，一氣呵成。「海棠形」長方桌整體線條流暢圓潤，造型俊秀優美，雍容華貴，空間裝飾性很強。因著對於特殊的設計與結構，工藝要求很高，少有製作，多為清宮中特殊宮殿刻意訂製，造型瑰麗，珍貴稀罕。

桌面面心板為同一紫檀木對開，雙拼而成。從其他傳世的宮廷紫檀家具，可以明確知道，同樣尺寸的桌子，面板多為三拼，甚至清代中晚期幾無大料，致使拼數更多。而本桌不僅雙拼而成，紋路對稱，相當美觀；每塊板寬近20公分，紫檀原木必為大材，且選取貨首製作，用料奢豪。本桌色澤沈穩，氣韻高雅，高貴深邃的光澤，溫潤的木紋肌理，除了滿布牛毛紋特徵之外，更隱隱閃現點點金星，縷縷金絲奇異光彩，實乃精選上等金星紫檀製成。配合牙板的精雕細琢，方桌採優雅的高束腰型制，使塊狀般家具的「量體」，不致壓抑鬱滯，反線條亦充滿變化，視覺上靈活而豐富。細節處理上，也相當講究，在束腰上鏟地浮雕「條形開光」；四角及沿面，雕有變體如意雲紋，乃模擬銅鎏金的「包鑲銅飾件」，富有很強的裝飾趣味。此類造型獨特非凡，裝飾精美富麗，注重細節的紫檀大桌，並非日常飲食書寫的生活桌案，多為按照各廳堂所需之風格，特意訂製，如同雕塑般擺放於清宮苑囿陳設欣賞。本座寒舍主人舊藏之清乾隆御製「福壽如意」夔龍紋海棠形長方桌，《紫檀》特以拉頁、多張細部照片，大篇幅登載。全器由上好的金星紫檀雕造，選材考究，材質珍稀，用料極奢。造型高挑挺拔，風格繁簡參合，端莊沉穩，無論結構、比例、線條均優美和諧。雕刻細膩圓潤，做工精細考究，裝飾題材獨到、豐富，涵意美好而深刻。全器雍容華麗，渾若天成，令人讚嘆，體現清宮造辦處最高水準，堪稱乾隆宮廷御製紫檀家具之典範。

《紫檀》由寒舍主人蔡辰洋先生於1996年發行，針對明清紫檀木製家具，以收藏品為中心，並向國內知名收藏家林木和先生、周義雄先生、陳永泰先生、陳泰銘先生、吳先旺先生、林鴻熙先生、郭俊賢先生、蕭明書先生茲借珍藏，進行專業且全面性的梳理。全書依形制將作品分「椅櫈篇」、「桌案篇」、「床榻篇」、「櫃架篇」、「文玩篇」五大門類，共計100 件組。《紫檀》是開系統性探討紫檀家具之先河，高質量的作品圖片及印刷，資料幾經引用轉載，奉為圭臬，為研究中國古典家具不可或缺的參考書，至今不墜，影響深遠。並獲泰斗王世襄先生，親筆行書書法題詞：「題名紫檀修譜錄，書衣雅麗紙墨良，開卷何所見? 滿目皆琳瑯。七尺天然几，三屏羅漢床，梅花過牆盒，虬螭陷地箱。運斤契法度，下鑿窮毫芒，肅然懷哲匠，厥功詎可忘，不是南疆選嘉木，何來熠熠紫色光。」同為寒舍主人舊藏，並出版於《紫檀》封面暨第34、35頁之〈紫檀四出頭官帽椅 一對〉，於2017 年3月紐約佳士得「瑪麗• 泰瑞莎•L•維勒泰亞洲藝術珍藏」專拍中，以USD 1,927,500成交拍出。

現代與當代藝術

此次現代與當代藝術專場重量呈獻之拍品為巧工開物更近禪：王懷慶出類拔萃之作《錯覺》，LOT 2056 王懷慶《錯覺》，油彩畫布，145.5x112cm，創作於1993年，預估價新台幣2,500萬至3,500萬元。來源：私人收藏 (亞洲)；附藝術家親簽原作保證書。《錯覺》一作完成於1993年，此作正是王懷慶悠游於其藝術成熟期的產物。畫面中，由左而右可見大面積的白色與漸次疊加的灰色、褐色大致劃分為3個塊面，再加上斑駁的筆觸所造成的豐富肌理，使得整幅背景猶如歷經時間洗禮的牆面，記錄下一切人事滄桑的細微變化。前景則以盡刪繁縟、簡潔粗獷的焦黑色調和筆觸，大刀闊斧地像劈開木材，也如濃墨書寫出略帶飛白，卻仍可辨識出明式家具之局部。尤其值得注意的是，畫面下方一道銳利的橫切線條，使得原應是家具的木構零件產生些微錯位，進而解構了既定造型，同時也在虛實之間交織出更多閱讀想像的可能。至此，抽象與具象並融，感性與理性兼具的內斂質地亦隨之應運而生。觀者當能透過此作，輕易體會到王懷慶深入觀察事物，從而跨越到精神層面的藝術嚮往與追求。

放諸古今中外，無論是造型上的簡練淳樸，氣韻上的典雅空靈……明式家具非但是中國工藝歷史的巔峰，更是文人美學的精神投射。王懷慶有意識地從中挖掘並刻劃出專屬他的當代藝術語彙。對這樣一條不易為世人接受的藝術路徑，王懷慶曾說：「把『家具』置處在一種虛無而空的背景裡，更換了世上所有家具傳統的必然位置──『地面』。把它們提升，懸浮在『空白』中，造就了一個隨意擺佈與支配它們的巨大空間，當它們離開了它們的生存空間時──它們已不再是『它們』了。」事實上，從中國傳統木結構家具獲得啟發和靈感，並將這些立體物件融合些許變形的平面化呈現，甚至刻意揚棄油畫在色彩上的優勢，以大氣渾厚的墨黑簡筆來進行創作，王懷慶充分展現出他對東方美學的全面理解，由此更可看出他企圖與西方抽象藝術對話；也難怪王懷慶的恩師吳冠中對其創作有著極高評價：「西方的克萊恩（Franz Kline，1910-1962）、蘇拉吉（Pierre Soulages，1919-2022）等不少畫家均在揣摩、吸取我國書法的黑白構架，而王懷慶的構架不只是單一的形式規範，因民族的魂魄、石濤的心眼，都啟示了王懷慶探索的方向。我對其作品的感受或聯想未必是作者的暗示，作者竭力發揮『黑』之威懾力，強調黑與白的交織，推敲肌理的鋪墊，經營無聲有序的生存空間，以孕育童心。」

帝圖藝術此次特別推出「戰後台灣藝術：豐沛藝術能量之展現(Lot.2048-2073)」專題，梳理自上個世紀二次大戰結束以降的半個世紀，台灣歷經社會寫實繪畫、前衛與現代藝術、鄉土運動等不同特色內涵與精神追求的發展歷程，開展出活力十足而紛繁多變的藝術變革和積累，於此期間萌發而出的眾多藝術家創作，在學術討論與市場收藏兩端上都佔據了舉足輕重的地位。本專題值得關注拍品包括LOT 2055 李真《雪峰仙蹤》，銅雕，129x77x71cm，創作於2007年，預估價新台幣700萬至900萬元。限量8件。觀此作品的活層、長勢，是一種渾然的道家型態。仙人跨越層峰，充滿神遊之氣勢，動中有泰然的自信。李真處理此雕塑的方式，刻意在山峰及雕塑本體上做一虛化，利用山巔之雪，使觀者在遠距觀看上產生一種視覺上的斷層；主體仙人充滿脫離山巔之勢，呈現遨遊太虛之感。此種藝術表現就繪畫來說，輕而易舉；但就雕塑的物理結構而言，因與繪畫創作有本質上的差異，從而看出李真運用非常高明的視覺手法來處理；他讓仙者益顯神氣，同時更凸顯雕塑本身的精神。李真的養成背景是喜好大自然的；他巧妙運用自然及其本身對中國傳統文化的理想，使二者完美融合，從而創作出具時代感的作品。李真運用單純的題材，為作品賦予生命力。其創作理念與精神，完美呈現在雕塑形體之上，總令觀者嚮往神遊！

【帝圖藝術2023春季拍賣會】

拍賣時間 / 地點

2023 / 6 / 25 (日)

11:00-12:30 【古董珍玩】

12:30-14:00 【現代與當代藝術】

14:00 【近現代及古代書畫】

預展時間 / 地點

2023 / 6 / 24 (六) 10:00-18:00

2023 / 6 / 25 (日) 10:00-11:00

國泰金融會議廳（台北市信義區松仁路9號）

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