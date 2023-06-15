小S耀眼現身玩美 韓系引領客製化醫美新選擇

大眾公認的國際巨星藝人徐熙娣(小S)出席瑩佳國際舉辦的沃泰克電波治療系統(俗稱玩美電波)醫美儀器記者會，擔任醫美大使的小S分享凍齡保養秘訣。韓國一直都是民眾所熟知的醫美王國，而近年，來自韓國的玩美電波更成為愛美人士進廠保養的新選擇，讓愛美人士對於年輕、想要的美感追求也能中庸之道，過猶不及，於事無益，深受小資族的喜愛。

鄒承軒醫師也提醒民眾，電波施作前須挑選合格診所。業者/提供

鄒承軒醫師也提醒民眾，電波施作前須挑選合格診所、擁有原廠儀器和經驗豐富的醫師，仍須與專業醫生討論和評估後再進行，施作後並保持良好生活作息與健康飲食，切勿貪小便宜而因小失大。

張元鳳醫師也受邀參與記者會也進一步說明：相較其他單極電波，這台韓國電波具有監測系統，電阻、溫度、探頭服貼度可同時監測。擁有韓系醫美好口碑的韓系診所代言人「具俊曄」恰巧是玩美代言人巨星小S的帥氣姊夫，見證巨星家庭都非常注重保養。面對時代變遷，科技醫美的進步、產業生態、民眾認知也不斷變化，醫師們呼籲大家：每一個人都是獨一無二的，自己的肌膚紋理、體態管理、生活作息都不一樣，針對保養困擾，都應該先尋求專業醫師諮詢，讓醫師了解您後，給予屬於您的客製化的療程建議，延續屬於自己的健康美麗。