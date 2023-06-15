重新定義人生  車住宅行動的家蔚為風潮

時代巨大改變商業思維都需要重新定義，電商巨擘亞馬遜購物網站創造無人店鋪風潮，為什麼要攻入實體通路市場，因為看見未來必須轉型，線上線下客戶關係要有黏稠度，許多商家也會開始擔心被刮分市場，但對大型購物網站而言，蒐集更多市場資訊，讓線上與線下一條龍的商業服務，才是大型購物網站生存的利基。然而，這幾年全球受新冠疫情的衝擊，正是轉型的大時刻，發揮創造力落實商業實力才能活。

在台灣有些行業受到疫情衝擊而熄燈，而有些行業異軍突起走出一片天，說到自走式露營車成就市場新貴，車住宅總經理張凱傑表示看準疫情商機，打造出專屬的商業藍海，張凱傑創業奮鬥路源自於熱愛旅遊，經營露營車已有八年的時間，有說不完的旅遊故事，興趣與工作結合是很幸福，張凱傑原本只是樂在其中的木工設計製作，而露營車裡的配備都是自己喜歡的，一筆一畫完成自己車住宅的旅遊夢想，也是很多客戶看在眼裡很渴望的旅遊方式，讓住宅跟車子結合創造出行動的家，這是對於工作的使命傳承，行動露營車全省走透透，出門露營不用扛著大包小包的用具，再也不讓旅遊成為苦差事，所有旅遊需要設備一車全搞定，想去哪就去哪，打開車門就看到海，走出車外山就在眼前，把家帶出門的這個概念成為時尚風潮，車住宅行動露營車新契機，很符合人性需求的自在性，張凱傑想要透過行動露營車，將台灣之美傳遞全世界，讓行動的家活出更美好的惬意生活。

「百大創造力的故事」節目製作人GRACE表示:全球受新冠疫情衝擊到現在仍未停歇，各行各業必須重新定義人生，商業價值為何而作? 如何透過創造力顯化而啟動內在的夢想，是這個世代必須覺察的生存議題。

精彩節目內容安排在112年06月17日AM11:30至12:00年代MUCH38頻道播出「百大創造力的故事」，節目播出全集以中英文字幕型態來呈現，用國際觀的新視野分析市場區塊，製作出優質節目專題成為世代傳承的傳家之寶，敬請準時收看。