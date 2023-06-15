餐飲界節能減碳利器 興龍牌商用電磁爐餐飲設備展大放異彩

台北國際食品系列展於今（14）日開跑，系列展包含台北國際食品展、台北國際包裝工業展、台北國際食品加工機械展、台北國際飯店暨餐飲設備用品展、台灣國際生技製藥設備展，為疫後首檔大型食品系列展，預估商機將成長3成，其中知名餐飲設備品牌興龍電機更展出盛況空前的規模，將近年來的成長實績大放異彩，包含炒爐、湯爐、平爐、蒸爐、煎台、煮麵機、油炸機等，以相較傳統用火烹煮電費低廉受到業者喜愛，歡迎前往南港展覽館2館P0114攤位參觀。

餐廳失火事件時有所聞，除人員使用不當外，瓦斯本身就隱含氣爆、外洩等危險因子，興龍牌強調烹煮不一定需要用到明火，電磁爐一樣可以煮出同等級的美味料理，興龍公司總經理表示，該公司設備採用先進的磁場感應渦流加熱原理，能夠在鍋子碰到爐面時產生熱能，進而加熱烹煮，且由於爐面只會和鍋具材質產生熱能，所以也不用擔心人體會因此受傷，非但不會產生明火，更能大幅減少周遭熱輻射，在安全性要求高的場所，如科技廠員工餐廳、大眾運輸站或商場百貨美食街等，皆能大幅降低災害發生，還給工作人員安全且舒適的工作環境。

除了安全性的考量，業者選擇導入電磁爐的最大原因莫過於電費的降低，能夠讓餐廳的支出成本降低許多，林總經理表示，起初興龍在推廣商用電磁爐時，為了打破業者認為電磁爐電費過高的迷思，直接安排團隊親手安裝電表及電磁爐時測，證實相較傳統瓦斯爐，使用電磁爐每月的支出成本可省下超過50%以上，才讓市場逐漸接受。

不僅如此，政府近年來大力推動節能減碳運動，及ESG永續發展策略，鼓勵各企業發展永續目標，其中在節能這塊，若餐飲集團導入電磁爐設備節省電費，更能藉此保護地球資源，降低碳排，是餐飲業者推動永續發展、走向國際的最佳利器。

興龍牌電磁爐針對台灣餐飲廚房需求，開發出的電磁爐具產品高達70多項，滿足各類型餐飲客戶的需求，其產品性能將大大改善台灣餐飲廚房的環境，在目前連鎖餐飲集團建立SOP的需求下，能夠完善提升市場競爭力。

秉持的以客為尊的理念，興龍強調父親「賣東西一定要有永續的售後服務」，考量到日後修繕問題及提供完善服務，全省北、中、南、花東皆設有服務據點，並提供維修人員到店售後服務的策略，達到妥善且即時的成效，減少店家因設備維修時的營業損失，讓客戶安心放心，獲得餐飲業者的極佳評價，客戶端的口碑讓興龍連連獲得「滿意度、美名度、指定度、推薦度」的優良評鑑。