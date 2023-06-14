楊松壽先生接任台灣江蘇同鄉會理事長

台灣江蘇同鄉會在兩岸文化交流中掀起一陣『用親情促融合、愛江蘇促發展』的旋風，藉鄉情交流更緊密兩岸血濃於水的情誼。

在防疫三年半後，大陸完全開放，前理事長陶翼煌博士因身體不適，代理事長楊松壽先生於今年五月28日啟程，首程經由上海至蘇北的泰州市，與市台辦、市民革、市台協、市文聯及地方仕紳研討『梅韵千秋 流芳兩岸』為主題的海峽兩岸梅蘭芳藝術文化週暨第四屆泰台書畫藝術交流細節，並籌備『翰墨飄香 鳳城梅韵』海峽兩岸(泰州)少兒書畫大賽。

接著訪揚州市，由市台辦、揚州四八六運營公司董事長、市美協、市文聯主席等陪同，參訪了486非遺作品集聚區、鑒真圖書館以及瘦西湖的文創中心，與揚州市書畫家代表聯合創作了水墨作品「靈山雲翠」，並就兩地文化交流進行了具體的探討和策劃。

結束揚州行繼續往訪常州，由常州市台聯會長熱情接待，與市台辦、市統戰部、市民革雙方就恢復和加強常、台文化交流、青少年聯誼等課題開展座談研討。在常期間參觀了「兩湖創新區規劃展示館」、青果巷、運河五號、天寧寺等城市地標，對常州全市上下正全力推進的532發展戰略和歷史文化底蘊有了更為直觀的了解和感受。

常州行後走訪常熟與親友團聚，並探訪了解休閒文化建設。 接下來蘇州行由峻園文化介紹江南情懷，以太湖之能量、東山之靈氣，踐行一尺文化，增智增慧以臻通達，並邀請楊松壽先生為一尺文化踐行者，峻園俱樂部發起人。

最後拜訪南京市，由市台聯、市台協及常住台胞一起參與座談交流，除了解南京市台聯近年來舉辦的兩岸經濟文化相關交流活動的開展情況，南京市台聯希望與台灣江蘇同鄉會一起共同推進寧台兩地各領域民間交流合作。

2023年6月3日台灣江蘇同鄉會在台北市台糖會館召開會員大會，並進行理事長、理事、監事換屆會議，楊松壽先生經台灣江蘇同鄉會第十二屆會員大會投票當選為台灣江蘇同鄉會第十二屆理事長。6月7日召開幹部及志工會議，決定積極推動兩岸經濟文化交流活動，增進兩岸炎黃子孫相互了解，積極發揮橋樑紐帶作用，返鄉交流已積極與江蘇省有關單位聯繫規劃。