TQF驗證再鍍金 台灣首批12家食品企業通過TQFA與日本JFSM相互採認

台灣優良食品發展協會（Total Quality Food Association, 簡稱TQFA）去年年底與日本食品安全管理協會（Japan Food Safety Management,簡稱JFSM）正式締結「合作夥伴協議」，推動食品製造業具等同性自主管理驗證方案的相互採認，建立台日食品產業跨國合作管道。雙方於本次6/14~6/17台北國際食品展聯合參展，推廣TQF驗證及JFSM驗證產品，並於首日6/14下午召開「台日食品產業行銷合作研討會」，進行TQFA與JFSM相互採認證書頒發儀式，表揚首批通過相互採認的12家台灣優良食品企業的22家工廠，包含統一、健翔、光泉、金車、福壽、泰宗、天魁、德蓮、名牌、黑松、九股山及金蘭。

TQF協會理事長周能傳表示，台日食品驗證首度推動相互採認．TQF驗證食品更容易被日本通路所接受。圖／TQF協會提供

TQF協會與日本JFSM協會的相互採認規劃為2個階段，今(2023)年著重第1階段–日方採認台方(JFS-B採認TQF-L2)，可協助台灣優質食品拓銷進入日本市場。自日本政府大力推動食品HACCP管理系統後，JFS-B驗證成為日本通路最信任的驗證方案，目前已有2,194家驗證廠商通過，幾乎所有通路皆認可JFS-B證書，因此經過相互採認的TQF驗證產品等同於搭上了進入日本市場的高速列車。

日本JFSM協會副理事長兼秘書長小谷雅紀表示，相互採認的第2階段為台方採認日方 (TQF-L1採認JFS-B/C)，未來將有更多通過驗證的優質日本食品進入台灣，雙方對於此階段的規劃刻正努力中，屆時將促進台日「食」在安心，保護雙方消費者。圖／TQF協會提供

TQF台灣優良食品自主管理能力更升一級．達到國際標準水準

TQF驗證方案為食品業者有關食品安全及品質管理之自願性第三方驗證制度，食品業者透過通過TQF驗證，來展現其良好的食品安全及品質自主管理，以增進通路及消費者的信心。目前全台共有231間食品工廠通過TQF-L2的驗證，皆已概括性取得相互採認資格。廠商只要提出申請，最多僅需1個半月的跨國聯合審查即可取得採認證書。

不少TQF驗證廠商雖短期內未有外銷日本市場的規劃，仍申請加入相互採認的行列，據業者表示：「TQFA與JFSM本次的相互採認，讓我們的TQF驗證產品在掛上優良勳章的基礎之上，更藉由相互採認將產品升級鍍金符合國際級的高水準，以便向國內市場展現公司具有卓越的自主管理能力，並可大大增進消費者信心。」

TQF協會禮聘駐日代表身經百戰．兩國食品企業合作最強助攻

TQF協會自去年建立台日跨國合作管道後，不僅整合資源特別編列「協助台灣食品產業拓展日本市場計畫」，更禮聘具30年豐富台日貿易經驗之前外貿協會東京事務所所長陳英顯先生，擔任駐日代表，集中火力推動雙方合作。從聯繫、拜訪、至挑選最有效之買主，提供持續性的個案追蹤及一條龍式的全程支援服務，以加速提升合作效率。

未來雙邊深化合作關係，將可創造更多兩國企業合作模式，例如品牌合作、技術移轉、合資併購、攜手拓展新興市場等商業運作，開創兩國食品產業轉型升級、加值創新的契機。

日本專家及媒體特地來台分享最新產業趨勢．帶領台灣食品業者一探究竟

TQF協會於6/14台北國際食品展第1天下午辦理「台日食品產業行銷合作研討會」，TQF協會 周能傳 理事長邀請了經濟部國際貿易局 李冠志 副局長、對外貿易發展協會 李惠玲 副秘書長及JFSM協會 小谷雅紀 副理事長兼秘書長一同擔任研討會的致詞嘉賓。

研討會探討多項台日跨國合作議題，包含「日本食品新產品的變化及2023年市場動向」、「TQFA及JFSM食品安全驗證與台灣日本食品產業與消費者之鏈結」，「TQF協會強化台日食品產業的跨國合作」、以及「我國食品銷日現況及拓銷經驗談」。其中日本食糧新聞社 武藤麻實子 編輯長及JFSM協會 小谷雅紀 副理事長兼秘書長更是特地從日本來台，親自與台灣食品業者進行深度交流。

台日聯手．食在安心 TQFA x JFSM Food Safety for Everyone

TQF驗證方案承襲食品GMP驗證制度，至今陪伴台灣民眾已有34年的歷史，周能傳 理事長表示TQF協會將持續為食品產業拓展國際商機，於去(2022)年底與日本JFSM協會締結「合作夥伴協議」，歷經半年的大力規劃與推動，終於於本次食品展上正式發布相互採認結果，公開表彰12家台灣優良食品企業，並加深食品產業外銷日本的信心。