小店家的多重宇宙 激發小微企業無限創意！

「雲世代小微企業數位轉型創新服務計畫」於五月中旬及六月上旬舉辦了為期兩天一夜的小店家蛻變挑戰營，共有80家小微型企業參與，透過任務解謎、課程培育及實作練習，讓店家學會綠色永續及創新服務的概念，激發小店家無限創意！

這次蛻變挑戰營的舉辦旨在引導中小企業迎接數位轉型的挑戰，提升其競爭力，並為他們掌握未來商業發展的重要機遇。該計畫希望通過辦理挑戰營，為參與企業提供了交流學習的機會，分享最佳實踐和成功經驗，並與行業專家進行深入的對話與指導。後續該計畫將繼續致力於支持中小企業的數位轉型，除了透過蛻變挑戰營培育店家外，每個月也會依據店家需求辦理「城鄉私塾」培訓課程，提供全台店家更多交流和學習的機會，幫助更多店家更快速掌握數位轉型的關鍵。

參與企業表示，蛻變挑戰營為他們提供了寶貴的學習機會，讓他們了解到小店家也可以開始走向綠色永續，從每個小地方開始低碳轉型，也藉由亮點學長店家分享以及講師講解創新體驗的關鍵要素，搭配有趣的實作演練與分組討論，讓小店家在活動中進行深入的交流和分享，獲得了寶貴的經驗，同時也打造共創合作的可能性，學員表示：「這樣的數位轉型課程結合了學習與腦力激盪，提供了一個豐富且具有實踐性的學習環境。也讓每組之間感情加深，讓我們在這個課程中獲得了寶貴的知識和愉快的經驗。」

該計畫後續也將依據店家的需求舉辦更多的「城鄉私塾」系列培訓課程，來培養店家的數位能力和創新思維，詳細資訊請上計畫官網https://www.cloudsme.com.tw/cloudsme/。