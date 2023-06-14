千羊抓痧創辦人楊淑惠推廣傳統抓痧技藝

以中醫來說，「痧」是身體氣血中的「瘀穢」，俗稱痧毒，通常泛指因外來雜氣（痧氣）或體內毒素（痧毒）導致氣血凝滯而產生的病症，中醫更有「百病皆可發痧」之說。千羊抓痧創辦人楊淑惠老師多年來習得抓痧的傳統技藝，期望能透過抓痧來幫助更多民眾。

抓痧是一種無侵入性的自然調理，透過「抓」這個動作，以被動式的全身運動，進而讓人體達到出汗，楊淑惠分享抓痧與刮痧的最大不同在於，抓痧不須使用器具，比刮痧還加溫和。刮痧由於使用各種器具，無法像抓痧一般清楚感受到人體的氣結，加上可能順序錯誤、方向不對、施力不當，容易產生皮下出血，過程也會感受到痛楚感。

千羊抓痧創辦人楊淑惠(右)教學轉型，舉辦第一屆台北大班課程（左）。圖／千羊抓痧提供

每個人所出的「痧」其實就像人體第二個指紋一樣，每個都不一樣，而老師可以透過「辨痧」，講出個案的個性特質，也透過身體出的「痧」提供給個案身體的提醒和建議。

然而，隨著抓痧逐漸為民眾所重視的同時，坊間開始出現素質參差不齊的抓痧師，為了正本清源傳承與弟子們的權益，楊淑惠毅然創立千羊抓痧，用心培育團隊及更多推廣抓痧的好。近期也教學轉型開始以大班授課方式，讓更多人可以習得正統的「抓痧」技藝。

楊淑惠致力推廣抓痧，用抓痧幫助更多人，取之社會也要回饋社會，且希望能培育更多抓痧的手，一起來造福社會。了解更多可查詢：千羊抓痧FB以及IG