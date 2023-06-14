2023台北國際食品系列展盛大開展 引領健康永續新食代

2023年台北國際食品系列展聯合「台北國際食品展」、「台北國際食品加工機械展」、「臺灣國際生技製藥設備展」、「台北國際包裝工業展」與「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」，6月14日於南港展覽1館及2館盛大開幕，展出至6月17日。展覽匯聚31國1,498家參展商使用4,118個攤位，參展廠商數與攤位數雙雙成長，受惠於邊境開放預期本屆台北國際食品系列展參觀人潮將再創佳績。

在邊境開放後國內外參展商摩拳擦掌預備搶攻食品商機，今年展覽不僅有國內重要大廠包含大成長城、奇美食品、福壽實業、安永鮮物、百城、安口、金瑛發、兆酆、台灣積層、本源興、捷順、台新及詮晟等支持，更有不少海外新進廠商，例如帶來日本A5和牛「黑樺牛」的杉本本店、來自摩洛哥的世界特級初榨橄欖油品牌ZOUITINA、冰島的食品加工機械商MAREL（新加坡分公司）、馬來西亞包裝容器製造商CANPAC（越南分公司）、英國淨水設備商Global Water Solutions。國家館方面，更有首度成立的英國館以及日本九州館，顯見台北國際食品系列展作為食品業者打入亞洲市場重要指標展覽。

外貿協會董事長黃志芳致詞。圖／陳宗慶

外貿協會表示，今年展覽以「未來食品」以及「食安永續」為展出主軸，呼應全球永續發展趨勢，展出涵蓋健康有機零添加、植物基食飲品、自動化設備、高效節能及環保低碳的機械與解決方案。因應有機市場的成長趨勢，台北國際食品展推出「有機食品區」，不僅符合健康，透過有機栽種達到環境友善的優勢。此外，台北國際包裝工業展則新增「永續包材區」，以回收再製及生物可分解等創新包材，提高材質可回收性，展出環境友善的包裝解決方案。今年展覽更首度設置「未來食品科技館」，以替選食材、銀髮食品，加上與潔淨永續相關之產品與解決方案，凸顯參展商緊扣全球產業發展、敏捷創新量能。

主辦單位策畫多項展覽週邊活動，例如第三屆「食品創新趨勢論壇」由國內外專家及指標大廠聚焦食品產業鏈，針對「產業創新趨勢」、「企業ESG經營思維」、「替代食材」、「數位轉型」、「減碳包材」五大面向，剖析產業趨勢與市場脈動。此外，針對健康飲食與精采生活的主軸，辦理樂活有機日、食境導覽、味蕾的旅行、美味地圖、採購洽談會、新產品發表會、食話食說的KOL逛展等一系列色香味俱全的精采活動，讓參觀者共同響應健康永續食代。

國際化色彩濃厚的台北國際食品系列展，展出優質創新食品及相關解決方案，是國內外食品業者不容錯過的食品盛會。展覽前三日限食品與餐飲專業人士入場，並於6月17日開放民眾購票入場，每張票價新台幣300元，一票可通行全館。

詳細參觀規定請上官網查詢，展覽官網：台北國際食品展（www.foodtaipei.com.tw）、台北國際食品加工機械展/臺灣國際生技製藥設備展（www.foodtech.com.tw）、台北國際包裝工業展（www.taipeipack.com.tw）、台灣國際飯店暨餐飲設備用品展（www.taiwanhoreca.com.tw）。