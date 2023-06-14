１億雙襪子織出國際藍圖 吳福洋襪子故事館獲國際亮點觀光工廠

新北市「吳福洋襪子故事館」從全國100多家的觀光工廠中脫穎而出，榮獲「2023國際亮點觀光工廠」，保留臺灣織襪業發展史的經營理念、結合傳統與創新，同時強調知識與趣味性的展覽規劃備受肯定，逐漸在國際嶄露頭角。盼吸引更多外國遊客來臺，體驗傳統技藝與文化，充分展現新北的軟硬實力及在地產業的獨特魅力。

１億雙襪子織出國際藍圖，吳福洋襪子故事館獲2023國際亮點觀光工廠。圖／新北市經發局提供

新北市經發局長何怡明表示，新北市自2009年起積極協助產業升級，提供主題企劃、空間展示及經營策略等輔導資源，協助傳統工廠尋求突破、轉型及提升產業價值，強化傳產競爭力，形塑品牌化形象，目前新北市已成功輔導22家觀光工廠及產業文化館。同時整合跨局處資源進行聯合行銷，帶領觀光工廠進攻旅遊市場，並與學校合作辦理戶外教育、職涯探索、多元職探體驗場域探索等，透過產官學合作，提高觀光工廠知名度，創造更多效益，將新北產業文化行銷至國際舞臺，讓更多人看見新北之光。

2023年吳福洋更納入多元職探場域，透過試探職業的體驗，讓更多學子能在見習體驗中探索職業性向。圖／新北市經發局提供

「吳福洋針織」創立於日據時代西元1936年，是臺灣第一家襪子工廠，為保留臺灣織襪工業與吳福洋發展的歷史，第三代經營者吳泓洲即使在同業外移中國之際，仍堅持根留臺灣，並於2013年在林口區創立「吳福洋襪子故事館」，提供寓教於樂的織襪教育休閒環境，廠區內傳承超過80年織襪產業豐富的歷史軌跡。吳福洋專注於襪子的織造，對於原料、設計、織造及銷售始終秉持匠人級的堅持，織過的襪子至今已超過一億雙，若將每雙襪子連接起來可以繞地球一圈。吳福洋多次被經濟部評選為優良觀光工廠、兼具擬真及趣味性的造型襪更獲選為新北好禮。

吳福洋襪子故事館保存臺灣織襪產業發展與企業歷史的珍貴史料，並規劃手搖織襪機及襪子娃娃DIY教室、透明化的生產製程及展示等場區域，展覽三千多種不同款式的襪子，透過多元的場區規劃優化旅遊品質，以傳承臺灣的針織歷史，讓來參觀的民眾深入了解襪類織品在歷史歲月中的演變，非常適合親子同遊。今（2023）年更納入多元職探場域，透過試探職業的體驗，讓更多學子能在見習體驗中探索職業性向，了解產業文化特色及未來可從事的相關職業。