入住星漾商旅 免費享用屋馬燒肉聯名雙人套餐券

近年來綠色旅遊概念風潮興起，為能兼顧旅客住宿舒適度的前提下，選擇入住環保標章認證的旅館已成為綠色時尚旅遊新風潮。

星漾商旅攜手臺中屋馬燒肉中友店，自即日起至8月31日止聯合推出聯名雙人套餐，旅客於入住前可透過來電預訂、Instagram 線上訂房與Facebook 線上訂房等三種方式，即可享有由星漾商旅提供「屋馬Ｘ星漾」專屬聯名雙人套餐券，直接至屋馬燒肉中友店內「享免排隊，直接入座」服務，餐券內有兩套主餐（牛肉、綜合）可供選擇，其中最特別的是內含「隱藏版」星漾特調（由顏色豐富的新鮮水果製成氣泡飲）以及專屬客製化畫板，讓住客享受最在地、最豐盛、最暖心套餐，相當值得前往台中一遊。

台中星漾商旅坐落於交通便捷、青春氣息洋溢的一中商圈，主打品味時尚的典雅空間，秉持著「永續經營、綠色時尚」的理念，積極落實永續環保政策，選用符合環保節能的設備，採購「低污染、可回收、省能源」產品，為節能減碳，愛護地球盡一份心力。

台中星漾商旅坐落於交通便捷、青春氣息洋溢的一中商圈。圖／星漾商旅提供

星漾商旅用心於環保節能設備，空調選用熱泵機組系統，能有效轉廢為能源；客房採用智能房控照明系統，衛浴設備選用環保標章的二段式省水馬桶與裝設水龍頭及蓮蓬頭省水器；館內設置多個飲水機，旅客可自備環保杯裝水減少塑膠瓶使用，徹底力行廢棄物減量；飯店也提供免費租借單車，讓旅客可以騎乘進行減碳旅遊；另外還推出「環保愛地球」住房優惠專案，只要自備盥洗用具及毛巾，即可獲得優惠房價，星漾商旅還提供專屬 Dyson 吹風機出借服務，給旅客更貼心舒適、環保新潮選擇。

客房採用智能房控照明系統。圖／星漾商旅提供

詳情可洽詢星漾商旅一中館：(04)2228-9008。

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