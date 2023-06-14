新味食潮 FUN轉臺灣食品新價值

由經濟部工業局主辦，財團法人食品工業發展研究所承辦的「新味食潮FUN FOOD TAIWAN」評選，6月14日假南港展覽館2館舉行「FUN FOOD TAIWAN- 2023新味食潮頒獎典禮」。

臺灣食品好吃、豐富又有趣。因應國際環境變化快速，為使臺灣食品產業能扣合國際食品趨勢方向，引導國內食品產業新價值翻新創造，提升臺灣食品內蘊價值及外顯能見度，經濟部工業局委請財團法人食品工業發展研究所，自2020年起投入「新味食潮 FUN FOOD TAIWAN」評選，以臺灣製造、臺灣價值及臺灣印象為基礎，開展的臺灣食品321價值打造行動，聚焦3大價值(潔淨高值、設計體驗及便利永續)，具體2面任務（內蘊價值提升、外顯能見度突顯），達成1項共同目標（臺灣食品一起國際發光發熱）。要讓全世界消費者看到、認識、購買且分享臺灣多元、高值且充滿生活樂趣的食品。

2023年新味食潮評選有國內不同規模大小及國際在臺廠商熱情參與，烘焙食品、調理食品及其他綜合食品三類共115家廠商255項產品報名參選。經三大價值跨業專家、實體、電商通路及雜誌媒體等不同專業委員，一連串要件審核、初選、複選及決選等階段評核，最終97項產品入選獲「新味食潮獎」；其中16項產品獲2023新味食潮獎座-金質獎、銀質獎及特別獎最高榮譽。

6月14日扣合食品展，2023新味食潮頒獎典禮進行。頒獎典禮邀請經濟部工業局局長連錦漳出席頒獎，對此次獲獎產品及廠商給予肯定與鼓勵。相信大家至頒獎典禮現場共見證臺灣食品FUN轉新時代的亮點及驕傲，對今年以「FUN」為主題的食品展-新味食潮展攤，實地感受今年獲獎產品的FUN點。