雞百分無麩質雞蛋燒獲多項殊榮 用健康與創新征服創業者

2023台北國際連鎖加盟創業展吸引了大量創業者的目光，展出四天的無麩質雞蛋燒加盟主吸引了眾多詢問加盟內容的創業者，並成功簽下超過30家以上的加盟合約。 雞百分加盟主郭家宏也在展覽中分享了他為什麼選擇雞百分作為創業的開端。他表示，被雞百分的品牌價值和堅持所吸引。雞百分以米製成的無麩質原料，讓傳統的平民小吃雞蛋糕成為更健康的選擇。

雞百分品牌的創立背後有著共同的理念！總經理沈一傑表示，五位創辦人堅持使用台灣在地的蓬萊米作為原材料，研發出雞百分無麩質米穀粉。首創研發出用「米做的雞蛋燒」。這種做法不僅保留了台灣農產品的美味和營養價值，同時也確保產品的品質和安全性。並在創立初期，雞百分就榮獲了農糧署米糧烘焙精品獎的殊榮。

沈一傑總經理提醒有意加盟的創業者，應該如何選擇適合自己的加盟總部作為創業的起點。首先，要對於產品在市場的獨特性、公司及產品的品牌價值有清晰的認同，並了解總部是否提供完善的SOP輔導計劃，考慮加盟金額、成本回收速度和獲利狀況，以及總部是否持續研發新產品並具有市場差異化等因素，作為評估的重要內容。

雞百分加盟主郭家宏在展覽中分享了為什麼選擇雞百分作為創業的開端。圖／雞百分提供

雞百分的無麩質雞蛋燒獲得了多個獎項的肯定，其中包括農糧署米糧烘焙精品獎、台灣全國米製品禮盒全國第二名、以及2023 TIQI食品界的米其林二星等。沈一傑總經理說：「能獲得這些獎項，是對雞百分品牌優質產品的認可，未來雞百分將繼續挑戰更多獎項，讓加盟主都能以雞百分為榮耀。」

沈一傑總經理提到，品牌的深耕與永續發展是非常重要的價值觀。為了鼓勵孩子學習，雞百分推出了「一百分計畫」，只要孩子在段考中獲得100分，即可免費兌換一份雞蛋糕。這個小小的鼓勵激發了孩子們的學習動力，獲得了熱烈回響。

未來，雞百分將持續關注和貢獻於健康飲食和台灣在地文化。同時，他們將健康、美味、無負擔和可持續發展融入到所有產品的研發中。這代表著雞百分將持續創新和進步，致力於為消費者提供更多選擇，同時為社會和環境做出貢獻。他們力爭成為全球領先的健康飲食品牌，為人們的健康和生活品質帶來積極影響。