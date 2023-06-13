myFirst用科技守護孩子成長 引領孩子走向安全的3C時代

網路沈迷是現代人使用3C上的通病，尤其是青少年，由於無法正確判斷網路的虛擬世界，引發了許多社會問題，為避免孩童在成長過程中面臨到網路成癮的狀況，新加坡兒童手錶領導品牌myFirst以其創新思維和對兒童需求的關注，推出了一系列兒童3C科技產品及家庭社群應用程式，旨在讓孩子於學齡前至兒童時期，能在家長的陪伴下，瞭解也認知如何保護自身安全，同時學習正確使用網路社群的方式，打破網路沈迷現狀。

myFirst最初是由一群擁有電子產業背景的父母創立，希望在通過有趣創新的3C產品來豐富孩子的學習，作為家長，myFirst希望可以重新定義孩子們學習和玩耍的方式，讓孩子安全地接觸新知識與先進的技術，並陪伴孩子使用及成長，產生新時代的安全數位連結，也為此發展出一系列科技新品，幫助孩子們在安全的環境中成長和發展互動。這樣的理念也讓 myFirst 順利地在近幾年內，在全球數十個國家迅速推動。

本次 myFirst 推出多樣化的新品，其中最令人驚艷的就屬兒童專屬社群 app“myFirst Circle-圈子”！集結了親朋好友通話、精準的GPS位置共享、消息傳遞、群聊和社交共享，等網路社群功能，以“鼓勵鍵”代替“按讚”功能，讓家長鼓勵的良性社群內容持續發酵傳遞，培養孩子正向思考的能力，不會受讚數影響。為確保孩子不受到侵犯，交友功能皆嚴格執行父母同意原則，只有在獲得父母明確同意之後，才能添加陌生人為朋友，因此可以完全了解孩子的交友狀況、貼文及動向，如果看到孩子在平台上有不合宜的行為，可以在app上做及時的調整與指教，後續再導正孩子的行為，如同英文Circle ，層層的把關、緊密連結，圈出專屬於親子的社交圈。

除了軟體之外，myFisrt在硬體產品的表現上更是創新卓越，產品均以活潑童趣的色彩與科技外觀結合，讓小朋友們在擁有時尚配件的同時，培養對美感的敏銳度。

搭配“myFirst Circle-圈子”app的新品myFirst Fone S3兒童手錶更是市場上的先例，目標是防範孩子網路成癮，並兼顧孩子的身理與心理健康。外觀採用 1.4 英寸方形屏幕和精緻的介面設計，搭配心率監測和步數功能及防水性來因應孩子們的日常活動，並在一台設備上同時兼具通話、音樂播放、照相、定位、上課靜音等功能，給小朋友們帶來了全新的數位體驗，而這正是myFirst一直致力的目標：通過創新科技，為兒童創造一個有益、有趣和豐富的數位環境。

搭配myFirst Circle-圈子app的新品myFirst Fone S3兒童手錶目標是防範孩子網路成癮，兼顧孩子的身理與心理健康。圖/myFirst總代理思博特 提供

同時，myFirst的相機系列也是韓國兒童相機市場上的銷售冠軍，產品專為孩童設計，量體輕、耐摔、好操作，高畫素的照片品質，讓小孩也能拍出與成人相機相同的照片，擺脫兒童相機即為玩具的印象。同時，為促進學習，insta 系列相機，整合即時列印、無線傳輸功能，讓小朋友透過拍照、APP記錄自己的生活，此外；耳機系列，有開放式骨傳導耳機BC Wireless Lite，藉由骨傳導技術，讓音樂通過顴骨傳輸，保護耳膜；而CareBuds耳機，市面上第一款擁有智能通透模式的兒童藍芽耳機，具備85 dB 音量限制，保護孩童聽力，兩款商品希望孩子戴起來除了舒適外，也希望可以在聽音樂的同時，保持對外界的警惕。另外myFirst 3dPen Make更實現了“想像力就是你的超能力”這句話！透過低熱能PCL材質的智慧筆，孩子只要按下按鈕就可以繪製出3D的立體作品，趣味性十足。

myFirst希望在使用各項產品的同時，能夠產生緊密的親子連結，發揮品牌初衷，並相信通過這一系列產品的推出，持續讓3C科技商品成為兒童的學習助力，為家庭帶來更多的便利和樂趣。上述產品皆於品牌官網與momo電商等網路平台、與誠品書店實體店面販售，詳細資訊請洽