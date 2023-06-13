台灣電視劇製作產業聯合總會前進越南國際電影及電視技術展

為提昇越南當地影視產業的水準，增加國際間影視產業合作交流機會，越南唯一以影視行業為主的國際型交易市場展—第11屆越南國際電影及電視技術展會(Telefilm)，6月10日圓滿落幕，台灣電視劇製作產業聯合總會(T.D.P.I.F)籌組國家隊，團體行銷概念為主軸，共邀集了21家影視公司，以這二年最新的影視作品及企畫項目等共計45部作品參加展出，在疫情過後能與越南及來自各地區的貴賓們，能有更實質的溝通和交流。

越南國際電影及電視技術展會(Telefilm) 集結了電視、電影、廣告及硬體設備技術等項目，自2013年開始舉辦，至以歷屆資料顯示，其中以影視內容版權交易為主，再以尋找代理商及合作投資為輔，提昇越南當地影視產業的水準，增加國際間影視產業合作交流機會。

近年來台灣影視，在台灣文化部(M.O.C.)及影視音產業局的強力支持，提出「越在地、越國際、展現多元文化新活力」的戰略思維輔導之下，沉寂許久的台灣影視行業出現了轉機，不少作品取材於本土文化內容，以往少見類型議題，除了更貼近台灣真實生活樣貌，也引起更多的反思，豐富的題材，優質的製作，受到不少國際OTT的青睞，得以在國際視頻上展露頭角，也引起東南亞地區高度的喜愛與詢問。

台灣電視劇製作產業聯合總會此次以這二年最新的影視作品及企畫項目等共計45部作品，總時長超過2859小時，有職人劇、家庭類、寫實類、政治議題類，乃至傳統戲劇以及綜藝、卡通、旅遊、美食、實境秀等節目，其中以艾慕影藝將推出的影集，改編自台灣本土漫畫《神明便利商店》受到不少矚目。

值得一提的是，為了更務實，廣泛的與國際接軌，除了目前已開啟的國際Netflix HBO Max ..OTT合作外，此次邀請參加的團員們帶著作品及企畫項目，在台灣館中展示說明，更務實的與東南亞各地的平台提前洽談合資及合拍，為影視產業開拓其他不同的國際合作。TVBS總監戴天易 以《此時此刻》、《光露營就很忙》《光開門就很忙》製作人身分親自參展，與越南、泰國等東南亞國家的平台、製作公司洽談合作合拍的機會，加速與國際接軌。

為了壯大展出聲勢，台灣館於6月9日下午舉辦茶會活動，受到各國佳賓蒞臨指導。茶會中，駐胡志明市辦事處副處長曾曉峯指出，在1993年代有《包青天》，2001年有《流星花園》，當今有《華燈初上》，精彩影集在越南Netflix 觀看流量相當高。

TVBS總監戴天易出席越南電視節台灣館茶會。圖／TVBS提供

TVBS總監戴天易接受越南媒體採訪表示，越南有一億多的人口，越南影視市場相當重要，非常感謝越南對《華燈初上》的重視與熱愛，但我們不能只依賴國際OTT，我認為必須要產生跨國性的合作，打開國際的分銷市場才是未來的關鍵。「TVBS秉持著打造原創IP及培育產業人才，期待能跟越南影視產業有更進一步的合作。」