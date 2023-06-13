百間酒吧花神特調亨利爵士全新限量「亨利爵士花神琴酒」甜美仲夏遞散百花香氣

來自蘇格蘭西南部的亨利爵士琴酒推出全新限量酒款「亨利爵士花神琴酒Hendrick’s FLORA ADORA Gin」，以夏日花園中飛舞的蝴蝶和蜜蜂為靈感來源，將新鮮的花香和明亮的草本氣息帶入酒液，宛如將仲夏的盛開繁花收入瓶中，在亨利爵士獨有的小黃瓜與玫瑰基調上，疊加柔順、清新口感，不論是純粹品飲或調製一杯經典Gin Tonic，瞬間彷彿置身花園，感受夏季洋溢活力與專屬香氣。為慶祝新品上市，特別與全台100間酒吧合作推出「百間酒吧限定花神特調」活動，由其各自揮灑創意，調製出花神的百種魅力風味，邀請大家一同感受，並上LINE投選最愛的花神特調。

亨利爵士向來以別具特色的美學風格繪製限定酒款標籤，「亨利爵士花神琴酒Hendrick’s FLORA ADORA Gin」限量款同樣展現夢幻迷人的夏日繁花風情，透過粉紅色系突顯花神琴酒的創作理念與鮮明風格，大大眼睛的蝴蝶妝點在瓶標上，夏日花園中洋溢的生命氣息與迷人丰采躍然飛揚。酒精度：43.4%，建議售價：1,530元。業者提供

格蘭父子台灣分公司行銷總監陳瀅如表示，「亨利爵士琴酒」自1999年問市至今，始終堅持小批次量產以維持高品質與獨具的風味；2019年開始發行限定品項，從夏至琴酒至2022年的海神琴酒，酒體層次獨特且風味鮮明，每每推出總是讓人趨之若鶩，創造極高的討論度。亨利爵士首席釀酒大師萊斯利・格雷西（Lesley Gracie）擅長從日常記憶中汲取創作靈感，夏日繁花盛開之際吸引各式蝴蝶和蜜蜂的駐足與停留，吸引了萊斯利・格雷西的目光，她以這些受歡迎的特別強烈且有層次花朵香味為靈感，悉心打造的全新的「亨利爵士花神琴酒HENDRICK’S FLORA ADORA Gin」，除了延續亨利爵士琴酒的小黃瓜與玫瑰基調及特色外，在美麗的杜松子和芫荽基礎上，融入豐富的甜美花香和綠意盎然的清新草本風味，演繹出亨利爵士花神琴酒的主要調性。除了保留原本柔順的酒體外，更深度帶出新鮮的花香及明亮的草本氣息，風格鮮明奔放，尾韻甜美有層次，誘人的風味讓人置身其中、無法忘懷。

洋溢夏日絕美風韻及口感，在午後來杯加了覆盆莓、清爽的小黃瓜及新鮮薄荷的「亨利爵士花神特調」，不僅可以感受酒體本身的調性，透過蘇打及草本香料，更是完美勾勒出亨利爵士花神琴酒的奔放花香與獨一無二的的香甜口感。業者提供

全台百間知名酒吧大串聯邀請大家一同來感受「亨利爵士花神琴酒」的甜美夏日風情。業者提供

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