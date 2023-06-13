百間酒吧花神特調亨利爵士全新限量「亨利爵士花神琴酒」甜美仲夏遞散百花香氣
來自蘇格蘭西南部的亨利爵士琴酒推出全新限量酒款「亨利爵士花神琴酒Hendrick’s FLORA ADORA Gin」，以夏日花園中飛舞的蝴蝶和蜜蜂為靈感來源，將新鮮的花香和明亮的草本氣息帶入酒液，宛如將仲夏的盛開繁花收入瓶中，在亨利爵士獨有的小黃瓜與玫瑰基調上，疊加柔順、清新口感，不論是純粹品飲或調製一杯經典Gin Tonic，瞬間彷彿置身花園，感受夏季洋溢活力與專屬香氣。為慶祝新品上市，特別與全台100間酒吧合作推出「百間酒吧限定花神特調」活動，由其各自揮灑創意，調製出花神的百種魅力風味，邀請大家一同感受，並上LINE投選最愛的花神特調。
格蘭父子台灣分公司行銷總監陳瀅如表示，「亨利爵士琴酒」自1999年問市至今，始終堅持小批次量產以維持高品質與獨具的風味；2019年開始發行限定品項，從夏至琴酒至2022年的海神琴酒，酒體層次獨特且風味鮮明，每每推出總是讓人趨之若鶩，創造極高的討論度。亨利爵士首席釀酒大師萊斯利・格雷西（Lesley Gracie）擅長從日常記憶中汲取創作靈感，夏日繁花盛開之際吸引各式蝴蝶和蜜蜂的駐足與停留，吸引了萊斯利・格雷西的目光，她以這些受歡迎的特別強烈且有層次花朵香味為靈感，悉心打造的全新的「亨利爵士花神琴酒HENDRICK’S FLORA ADORA Gin」，除了延續亨利爵士琴酒的小黃瓜與玫瑰基調及特色外，在美麗的杜松子和芫荽基礎上，融入豐富的甜美花香和綠意盎然的清新草本風味，演繹出亨利爵士花神琴酒的主要調性。除了保留原本柔順的酒體外，更深度帶出新鮮的花香及明亮的草本氣息，風格鮮明奔放，尾韻甜美有層次，誘人的風味讓人置身其中、無法忘懷。
(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)