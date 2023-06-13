國際級威士忌大師輿水精一開創全世界第一個日本威士忌會員制社群平台「韻IN」

2023年適逢日本威士忌100周年之際，以協助海外愛好美食的饕客們預約日本米其林星級餐廳與其他老舖、知名料亭，提供餐廳與饕客間專屬禮賓服務的日本My Concierge營運公司，攜手國際級威士忌大師輿水精一Koshimizu Seiichi來台灣發表，全世界第一個日本威士忌會員制社群平台「韻IN」，希望藉由此一跨品牌的平台，讓更多喜歡威士忌的朋友深度了解日本威士忌之美。以多國語言:日文、英文、繁體中文、簡體中文及韓文，透過影像、線上、線下活動，全方位地向世界威士忌愛好者傳達日本威士忌文化，該平台已經上線，為讓更多全球威士忌愛好者知道該平台，特別選擇全球威士忌重鎮之一的台灣做為首次發布地。

「日本威士忌會員制社群平台–韻IN」內容豐富，在前三得利首席調酒師輿水精一與各行各業的專業匠人對談所拍攝的影片中，各個匠人以各自的立場闡述各種有關威士忌的嶄新體驗，透過影片世界各地的威士忌愛好者可交流分享，只要加入會員即可觀賞影片、並參加線上、線下的活動、同時亦可向輿水精一提問問題、購買限定商品。業者提供

業者表示，「日本威士忌會員制社群平台–韻IN」擁有多樣化的豐富內容，由在全球威士忌產業間享有高度評價與地位的前三得利首席調酒師輿水精一偕同各行各業的專業匠人對談所拍攝的影片，在影片中各個匠人以各自的立場激盪出不同的火花以及各種有關威士忌的嶄新體驗，透過影片世界各地的威士忌愛好者可交流分享，只要加入會員即可觀賞影片、並參加線上、線下的活動、同時亦可向輿水精一提問問題、購買限定商品等。該平台目前巳經累積了不少精彩的影片，包括輿水精一與知名日本美食評論家門上武司暢談日本威士忌之美、與京都名店梁山泊的主理人橋本憲一，針對日本威士忌獨特「食中酒」的世界觀的討論；以及與日本調酒界極富盛名的京都傳奇Bartender西田稔對日本威士忌樣化飲用方式：純飲、加冰塊、Twice up（１：１）、兌水、加熱水、以及以威士忌為基底的雞尾酒等各種不同的喝法的對談；當然還有輿水精一分享做為世界頂級威士忌調酒師的經驗與價值觀。而即將上線且相當受到矚目則是輿水精一與前日果（Nikka）首席調酒師佐久間正的對談影片，二位帶領日本威士忌由量的時代走向品質時代的巨匠，極其難得的對談會碰撞出什麼樣的火花非常令人期待；此外，此次前來台灣亦邀請了華人圈中著名的威士忌評論家林一峰、姚和成對談並拍攝成影片，片中暢談華人眼中的日本威士忌、蘇格蘭和日本威士忌的觀察與分析與對日本新興蒸餾廠的觀察，精采對談都將陸續上線。

前三得利首席調酒師輿水精一（右）親手調配出的三得利「響12年」、「響30年」、「山崎35年」、「山崎50年」「白州25年」等各種頂級威士忌以品質卓著於全球威士忌產業中備受認可，有傳奇般的調酒師之稱。2014年退休之後的輿水精一將自己視為「日本威士忌的傳道者」以為日本威土忌，傳道、授業、解惑為職志，希望能為威士忌愛好者、日本威士忌蒸餾廠間為提升品質與認知，終其一生盡自己的心力付出。業者提供

做為世界級威士忌大師的輿水精一，2009年屆齡退休時受到三得利之邀續任五年的首席調酒師，直至2014年才正式交棒，轉仼三得利名譽調酒師至今。在其擔任三得利首席調酒師期間，所經手的山崎、白州與響系列於2003年起就陸續在各大國際酒類競賽之中掄元。退休後輿水精一自詡為「日本威士忌的傳道者」，為日本威土忌傳道、授業、解惑為職志，希望能為威士忌愛好者與日本威士忌蒸餾廠間提升品質與認知的角色，終其一生竭盡心力投入其中。而除了推廣日本威士忌的文化外，輿水精一亦致力「培植水楢木」，做為日本威士忌標誌性風味來源之一的水楢木，呈現了獨特的線香風味悠遠而迷人，「希望後世都能品嘗這個美妙的風味」，輿水精一致力於此；同時，輿水精一對於年紀漸長後對於曾經享受過的威士忌卻因為高酒精無法再盡情享用而有所感，因此「研發低/無酒精威士忌的研究」亦是他努力的工作之一；最後，他也做為新興蒸餾廠的技術指導，並且積極活躍於其他業界的聯名合作中。

「日本威士忌會員制社群平台韻IN」年度會費為5,500日圓（台幣1,210元）會員可以享受各種優惠，亦可購買會員限定的獨家商品，本次亦發表了由備前燒名家伊勢崎競(Kuo Isezaki)、日本知名書法家—成功地將古典書法之美帶入現代藝術創作中的荻野丹雪(Tansetsu Ogi輿水精一Seiichi Koshimzu，三位不同領域的匠人聯名完成的「備前威士忌杯 緋珀」，全手工燒製僅有100個，售價20萬日圓（台幣44,000元）即將於七月於「日本威士忌會員制社群平台韻IN」限定會員購買。而會員會費亦將手扣除平台費用之後，支援由輿水精一投入的「水楢木植栽團體」與「低/無酒精威士忌的開發研究」之中，歡迎喜歡日本威士忌的朋友一同加入日本威士忌會員制社群平台「韻IN」 www.jwhisky.jp 。

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)