傳奇與經典 漢米爾頓聯袂印第安納瓊斯

牛仔帽、長鞭和腕錶，《印第安納瓊斯》經典系列電影最終章，漢米爾頓BOULTON腕錶點綴於印第安納·瓊斯腕間。 盧卡斯影業《印第安納瓊斯：命運輪盤》將於6月29日全台戲院正式上映。

傳奇英雄考古學家印第安納·瓊斯將於 6 月 29 日携手經典系列電影最終章《印第安納瓊斯：命運輪盤》回歸大銀幕；這次歸來，印第安納·瓊斯將佩戴漢米爾頓 1940 年代的經典腕錶BOULTON。

漢米爾頓腕錶與好萊塢電影之間的緊密連繫已延續 90 餘年。以全新的角度演繹電影故事，為電影情節和主角使用的機械增添真實感，這次，漢米爾頓與經典電影偉大冒險家再度聯手。與電影道具組BEN WILKINSON 緊密合作，確保腕錶與喬安娜·約翰斯頓設計的服飾一起出現時毫不遜色。

漢米爾頓 BOULTON 腕錶搭配長鞭和牛仔帽，完美捕捉了印第安納·瓊斯這一角色的精髓。印第安納·瓊斯充滿好奇、追求高尚，在千鈞一髮時總能化險爲夷，因此深受觀衆喜愛。在《印第安納瓊斯：命運輪盤》中，漢米爾頓 BOULTON 腕錶為瓊斯教授保駕護航，幫助他在新的歷險中把握時機逃脫。

漢米爾頓 BOULTON 腕錶於 1940 年代首次上市，是美國經典系列中最經典的腕錶之一。BOULTON 腕錶經過多次複刻，在保留獨特枕型錶殼的同時進行了現代化演繹，將裝飾藝術美學融入現代世界。這款經典腕錶採用白色錶盤，附帶秒針小錶盤和經典襯線體數字刻度，是融合漢米爾頓悠久傳承和瑞士尖端製錶工藝的集大成之作。BOULTON 是奠定漢米爾頓腕錶的傳承之作，理應在大銀幕上大放異彩。

漢米爾頓聯手迪士尼 重現印第安納瓊斯場景

為讓影迷提前感受印第安納瓊斯電影魅力，迪士尼聯手漢米爾頓特別在6/13-7/1 於台中新光三越水舞廣場及6/21-7/5台北信義新天地 A8香堤廣場旁打造電影場景裝置，讓觀眾搶先體驗印第安納瓊斯的精采冒險。於陳列區打卡或上傳合照至INSTAGRAM/FACEBOOK，至上述2家專櫃試戴錶款，即贈品牌小禮乙份。

於印第安納瓊斯電影上映期間，憑該電影票根至上述2家專櫃購買美國經典系列任一BOULTON錶款，即贈品牌托特包(數量有限，贈完為止)。