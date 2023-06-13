大成NEO蔬食紅燒纖牛肉麵獲「iTQi 三顆星」

iTQi 是位於比利時的國際風味暨品質評鑑所，有食品界「米其林」之稱，由來自15 個歐洲烹飪和侍酒師協會250 多位知名廚師和侍酒師組成專業評審團隊，其中多位是米其林星級主廚，品酒師，他們針對食品與飲品的色、香、味、口感進行盲測，產品必須在各項表現上，平均分數獲得90 分以上，才能獲得最高榮譽的三星獎。 大成 NEO 蔬食紅燒纖牛肉麵總分超過九十分，不僅獲得最高榮譽「三星等」，更是2023 年度全世界參與的湯品類中，唯一獲得三星獎的產品！

NEO 蔬食紅燒纖牛肉麵( NEO Foods-Braised Veggie Beef Noodle Soup)榮獲2023 國際食品界米其林iTQi 風味絕佳獎:三顆星的最高榮譽，更是2023 年度全世界參與的湯品類中，唯一獲得三星獎的產品！得到國際美食專家的一致肯定。

NEO Foods 以獨創全新技術，模擬肉的筋膜纖維，有別於一般傳統的蔬食牛肉口感，使肉更具肉感、肉香。鎖住植物肉的香氣與肉汁， 以全蔬果熬煮的紅燒植物牛肉湯，保留蔬果的香甜與營養，每一口都是精華!

NEO 蔬食紅燒纖牛肉麵不僅獲得最高榮譽「三星等」，更是2023 年度全世界參與的湯品類中，唯一獲得三星獎的產品！在嗅覺，整體風味，和質地都拿到超過九十分的評價，其中整體風味更拿到93.7 的高分，評選的標準是第一印象（First Impression），視覺（Vision）嗅覺(Olfaction)整體風味(Taste)質地（Texture）。

根據2023iTQi 國際風味暨品質評鑑所新聞稿中明確指出，今年素食相關產品報名明顯增長，例如植物肉漢堡或雞塊，非動物性奶類產品等等，和往年相比， 這些產品的美味呈現有了顯著的進步。評審團主席Alan Coxon 表示，很高興看到愈來愈多公司開發素食相關食品，今年這些產品的整體質量給評審團留下了深刻的印象，我們評測的一些產品， 在氣味，味道和質地上都非常接近動物性食品的風味。

大成NEO Foods 的蔬食紅燒纖牛肉麵，曾獲得2022 台北國際牛肉麵大賞殊榮，同時拿到2022 食創獎的食品創新獎二星。另外，NEO 明星產品眾多，熱銷品包含復刻道地台灣風味具

有塔香的–『台式鹽酥雞』，曾在IKEA 限量販售，獲得廣大迴響！在大成安心購門市和各大電商銷售的鬥牛漢堡排，也曾獲Youtuber 自主性推薦，和票選為市售第一的蔬植肉漢堡排！

2023 年iTQi 國際風味暨品質評鑑所獲獎產品名單可以在官方網站查看：https://www.taste-institute.com/ct/awarded-products/superior-taste-awards