作伙至7-11買啤酒肚釀製「檸蜜露」送你去高雄啤酒音樂節

愛情盛放的初夏，超人氣新星品牌「啤酒肚釀製」愛情釀的酒系列推出新品「檸蜜露」，這款以經典的愛爾啤酒，加入蜜蜂工坊高品質龍眼蜜與嚴選新鮮檸檬，綻放出完美的酸甜風味，就好似蜂蜜與檸檬，一拍即合，尾韻留香。「檸蜜露」6月24日起於7-11國際啤酒節登場，除享有三件79折優惠外，還可以抽高雄啤酒音樂節門票，「啤酒肚釀製」邀你與你的絕配一同前往；同時也開放預約在地觀光酒廠初體驗。

啤酒肚釀製「檸蜜露 蜂蜜檸檬愛爾啤酒」選用來自蜜蜂工坊的高品質龍眼蜜，搭配嚴選新鮮檸檬，最後以愛爾啤酒豐富多層次的口感完美收尾，和諧香氣與層次酒體的絕配，好似命中註定的愛情滋味。全台7-Eleven 獨家限量販售。建議售價： 79元 (500ml)。業者提供

業者表示，在這愛情盛放的初夏，啤酒肚釀製-愛情釀的酒系列，已歷經愛情前半段的樣貌，時序來到了熱情奔放的夏天，此次啤酒肚釀製將耳熟能詳的蜂蜜檸檬組合，與愛爾啤酒做完美搭配，呈現出戀愛中最讓人喜歡的酸甜滋味。「檸蜜露-蜂蜜檸檬愛爾啤酒」選用來自蜜蜂工坊的高品質龍眼蜜，搭配嚴選新鮮檸檬，最後以愛爾啤酒豐富多層次的口感完美收尾，和諧香氣與層次酒體的絕配，好似命中註定的愛情滋味。酸爽的檸檬、香甜的蜂蜜，結合在一起時能完美互補並襯托彼此，就像在戀愛關係中的絕配夥伴，個性互補、待在一塊能更上層樓，成為更好的彼

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「啤酒肚釀製」新北全新觀光酒廠，參觀、小酌一次滿足，即日起開放預約及體驗導覽服務。業者提供

另外，全台唯一捷運可達400坪、萬眾期待已久的「啤酒肚釀製觀光酒廠」，也終於正式對外開放了。酒廠將提供導覽解說服務，有各式啤酒試飲及體驗活動，帶你認識經典啤酒的釀造過程與種類。參觀酒廠採預約制，有興趣者可透過電話及LINE預約。預約專線：02-8511-0085、0800-588-138。預約LINE：@beer50、@beerbellybrewing

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