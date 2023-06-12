淨水器要定期健檢飲水才安心 櫻花淨水器免費健檢6/15起跑

每年梅雨季的連日豪雨或因颱風帶來的大雨都可能導致原水處的水質變得混濁，有些民眾可能以為只要安裝了淨水器，對居家飲用水就可以完全放心。有專家指出，要永久取得安心的飲用水，淨水器必須定期更換濾心且進行定期健檢，否則就存在水質被污染的風險，飲水的衛生安全堪虞。

櫻花淨水器健檢永久服務，SAKURA i Care全面智能守護，讓全家人放心喝好水是台灣櫻花的承諾

台灣櫻花公司表示，淨水器安裝後，要依濾心建議更換周期定期更換濾心及進行定期淨水器健檢，如此才可以避免長期使用而產生水質再次污染的疑慮。現在只要是台灣櫻花淨水器的用戶，都可以透過櫻花業界首創的永久免費淨水器健檢服務，簡單快速掃描產品QRcode輕鬆完成一鍵登錄產品回函卡，並透過「SAKURA i Care」申請每年可享受一次淨水器免費健檢服務，櫻花專業團隊會到府針對淨水器的水路、機體和水質三大項目進行全面檢測，確保全家人能夠喝到高品質的水，放心享受安心健康的飲用水。

櫻花淨水器免費健檢將針對淨水器的水路、機體和水質三大項目進行全面檢測。圖／台灣櫻花提供

櫻花全面服務智能打造「SAKURA i Care」提供更智能便利的服務體驗

台灣櫻花以全面服務智能化升級「SAKURA i Care」，提供智能平台讓消費者簡單透過掃描產品QRcode輕鬆完成一鍵登錄，啟動台灣櫻花率業界首創的各項永久承諾免費服務，同時也享有輕鬆便利「24小時服務申請」、「DIY快速狀況排除」、「產品線上使用教學」等多項專屬服務功能，讓使用台灣櫻花產品的消費者，皆能長久保有最佳的使用體驗，實現台灣櫻花對消費者「時刻在乎，永恆守護」的品牌承諾。