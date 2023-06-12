台酒「極CRAFT-琴酒」獨抱2023年世界品質大賞（Monde Selection）評委會大獎

2023年世界品質大賞（Monde Selection）結果出爐，台灣菸酒公司隆田酒廠的「極CRAFT-琴酒」首次參賽即榮獲特等金質獎，更榮獲烈酒類評委會大獎(Prize of the Jury)，除證明台灣也可釀造出符合世界水準的工藝琴酒，亦鼓舞隆田酒廠以嚴謹的工藝及創新的熱情，用台灣在地原料釀造出道地的台灣味，並帶給全世界琴酒愛好者不同的感官體驗。

台酒公司表示，世界品質大賞（Monde Selection）於西元1961年創立，是一個權威性國際品質評鑑機構，除針對產品各別評比外，另設立評委會大獎(Prize of the Jury)，由評審團成員匿名於各產品類別中精選出一件產品，作為出類拔萃的象徵。本次榮獲特等金質獎及烈酒類評委會大獎的「極CRAFT-琴酒」，是隆田酒廠研發歷時三年，藉著實驗室裡不斷嘗試的小批次手工蒸餾及調配，最終選出產自花蓮紅葉部落的馬告，以及各具台灣在地特色的葡萄柚、甜橙、香菜籽、茉莉綠茶、東方美人茶與當歸等11種原料，用精粹的原酒酒心，勾兌出極富台灣風味的正統「London Dry Gin」風味。

「極CRAFT-琴酒」於聞香上層可感受到新鮮白色花朵系的清香，檸檬、葡萄柚與甜橙的飽滿柑橘香氣則在中層勃然綻放，最終由馥郁的杜松子、馬告、香茅與胡椒等辛香氣息接手，井然有序地將層層韻味堆疊呈現；初入口時帶有些許辛香料刺激感，中段的杏仁與柑橘果香帶來宜人甜韻，最終則是細緻淡雅的茶香，與當歸、薑汁等根木系香氣形成清爽回甘，綿長尾韻令飲者細細品味、悠然神往。

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