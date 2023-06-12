去味大師首創「頂空鮮萃」萃取森林鮮活香氣 夏日森呼吸 讓家就像森林一樣

國民香氛去味大師竹木香繼台灣特色茶香氛熱銷之後，今年又推出更具台灣在地特色森林系香氛。身處於高山林立的台灣，森林是我們最大的寶藏，這次去味大師便以「台灣森林」為香氣靈感發想，研發出具有在地特色的竹木香，完整保留台灣森林獨特的香味與記憶，不只是國人可以隨時享受森林芬多精，也讓不同國家的人可以把「台灣在地」特色帶回家。

首創頂空鮮萃 鮮活森林香氣蘊含芬多精

走進大自然享受森林浴就彷彿為身心靈做了SPA，不但能紓壓、淨化，讓緊繃的神經放鬆，還能透過森林中的芬多精讓人神清氣爽、充滿活力，也正因為現代人普遍壓力大，「森林療法」遂成為近年來非常熱門的討論話題。植物和樹木所釋放的芬多精(phytoncide)不止可以保護植物不受昆蟲和細菌的侵害，還可以讓身心靈可以放鬆、舒緩！

去味大師將200多種高山植物消臭精華濃縮注入擴香中。圖／業者提供

去味大師竹木香森林系列首次推出「頂空鮮萃技術」，在不傷害植物本體與生態的情況下，採集森林中植物的鮮活香氣與芬多精，用最友善植物的方式保留原始森林香氣，享受森林浴不用再跋山涉水，打開竹木香便能在家自在享受森林浴。而且也特別添加來自台灣的「香杉精油」，讓香氣多了一份木質調的溫潤質感，彷佛漫步在山嵐雲霧中，瞬間想起蒼鬱幽幽的神木山林。

雙重淨化消臭 無毒安心森呼吸

去味大師將200多種高山植物消臭精華濃縮注入擴香中，仿效芬多精淨化原理，徹底分解臭味，再加上台灣香杉精油，達到雙重淨化的功效，最後再將森林原始香氣散發至空間中，在家就能享受森呼吸純淨香氣。今年去味大師推出二款森林系香氛，「雲霧阿里山」前調清新檸檬透出朝陽的清透感彷彿置身於雲霧繚繞著山林中，感受蓊鬱蒼翠的香杉散發出溫潤恬靜的木質香氣，以沈穩麝香、廣藿香收尾，猶如初升的太陽，持久地散發出令人愉悅的氣息，適合擺放在書房、辦公室等需要集中注意力的場所。而「雨後杉林溪」前味清新柚香揉合薰衣草花香及溫潤杉木香，宛如大地雨露洗淨後的純淨氣息，尾調麝香、讓整體香氣，更增加多層次淨柔舒爽香氣，適合臥室、起居室等放鬆且平靜的空間。

去味大師秉持著帶來更好的植感生活，打造全新天然森林香氛體驗，全系列商品符合IFRA國際認證，同時無添加酒精、甲醛、塑化劑、定香劑等有害物質，更嚴格把關產品安全。今年夏天一定要入手的森林系香氛，全台量販、寶雅、網路等通路陸續上市熱銷中。