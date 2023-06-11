虹夕諾雅 谷關「沁夏」七夕限定活動 7/7~7/13登場

星野集團在台灣打造的首間奢華溫泉度假村「虹夕諾雅 谷關」，將於7月7日至7月13日舉辦為期一週的「沁夏」限定活動。今年日本七夕洽逢台灣農曆二十四節氣中的「小暑」，因此特別結合了日本七夕文化與台灣節氣習俗，提供「藍染織物」手作體驗、七夕限定茶點「天之川甘酒冰沙」以及特別晚餐料理「花綻」，讓旅客能留下美好的回憶。

特徵一：藍染織物

手作活動「藍染織物」將於水之庭園進行。藍染的原生材料是一種名為「藍」的植物。而「藍」於日文發音與中文的「愛」相同。在傳達愛意的七夕時節，旅客可以與重要的人一起將織物折成喜歡的形狀，再浸入「藍」中，製作專屬織物。今年七夕正逢二十四節氣中的「小暑」，而小暑有曬棉被、曬衣服、曬書籍等古老習俗。而藍染過程中，最後一道程序是將織物在陽光下曝曬，曬掉織物上的濕氣同時也有曬掉壞運氣的象徵意義。

7月7日七夕當天，料理長設計了期間限定的料理「花綻」，並搭配日本清酒「太平海純米吟釀」來享用，一天僅限定七組。圖/星野集團提供

特徵二： 花綻

7月7日七夕當天，料理長設計了期間限定的料理「花綻」，並搭配日本清酒「太平海純米吟釀」來享用，一天僅限定七組。料理以谷關山巒為意象，使用鮮綠的秋葵搭配鱘龍魚魚子醬，象徵鱘龍魚悠遊於群山繚繞的谷關河流。生食級干貝與白酒醋醃製而成的白蘿蔔層層堆疊，彷彿美麗花朵綻放。一同提供的日本清酒，使用13%酒精濃度和14號酵母打造而成，諧音象徵一生一世，酒質細緻並帶有微小氣泡，能充分襯托出料理的美味。在旅客品嚐美食佳餚的同時，也能欣賞夜晚璀璨燈光妝點的水之庭園，度過充滿星空感的時刻。

「天之川」甘酒冰沙，透過將甘酒製成冰沙，與蝶豆花果凍交錯漸層，彷彿杯中銀河穿越夜空。圖/星野集團提供

特徵三： 天之川

在浴後休息區特別準備「天之川」甘酒冰沙請旅客享用。日文「天之川」為銀河之意，將甘酒製成冰沙，與蝶豆花果凍交錯漸層，彷彿杯中銀河穿越夜空。擁有千年以上歷史的甘酒是由米與米麴發酵而成，日本七夕也有著飲用甘酒的習慣，自江戶時代以來被日本幕府公認為能預防中暑以及補充營養的夏季飲品。旅客能在氣溫燠熱的七夕享受沁涼消暑滋味。

特徵四：竹笹祈願

活動期間館內將會提供旅客日本七夕許願時使用的五色短冊紙，寫下內心願望與心意給予重要的人。五色分別為「綠色、紫色、紅色、藍色、黃色」，分別象徵儒家思想的「仁、義、禮、智、信」。旅客可以按照心情或者其代表的意義選擇顏色，將心願寫下後掛於桂竹林間，並感受涼爽的夜間清風。

更多活動資訊請參閱虹夕諾雅 谷關 官網：https://hoshinoya.com/zhtw/

(工商時報提醒您 未滿18歲禁止飲酒 禁止酒駕)