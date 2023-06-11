首屆最佳法國鮮奶油甜點賽冠軍出爐

由法國乳製品公會（Cniel）及歐盟（EU）聯合贊助的第一屆「最佳法國鮮奶油甜點主廚大賽」冠軍賽盛大登場，今年以「翻玩法式經典甜點」和「都市自然」為創作主題，考驗甜點師傅突破框架，使用高品質的法國鮮奶油完成美味又創新的作品，冠軍由ElOlor法式甜點工作室的毛湘云師傅拿下，贏得最大獎台北法國免費來回機票，以及知名高等廚藝學校FERRANDI甜點五日課程，第二名是簡法甜點工作室的簡啟評師傅，季軍則由森實甜的姚姿安師傅拿下。

第二名為簡法甜點工作室的簡啟評師傅。圖/主辦單位提供

本屆「最佳法國鮮奶油甜點主廚大賽」獎項豐富，吸引專業甜點職人報名，最終選出十人進入總決賽競爭激烈，主辦單位邀請四位專業評審品評，分別是法朋烘焙甜點坊的李依錫師傅、巧克力烘焙甜點職人李國溢師傅、國際甜點顧問AlexisBouillet主廚，以及擁有法國專業甜點師資格的作家陳穎等人，比賽歷時六個半小時，評審從參賽選手作品的完成度、外觀、創意、風味、整體平衡性等評比，參賽選手使出渾身解數，在指定時間內完成。

本屆決賽共分為兩階段賽程，第一階段以「翻玩法式經典甜點」為主題，現場公佈題目，選手必須使用的大會指定食材「羅勒」完成五份翻玩經典甜點「巴黎布雷斯特」的盤飾甜點，第二階段，比賽主題是「都市自然」，選手們必須完成2個8人份的甜點，以及12個單人份甜點，考驗平時練習的成果。

評審表示，冠軍得主毛湘云以甜點的完整性勝出，她使用熱帶水果、橙花和蜂蜜搭配巧克力慕斯淋面，製作心目中的都市自然大蛋糕，另外製作了一款「焦糖蘋果杯」的單人份甜點，使用伯爵茶奶餡、焦糖蘋果和黃檸檬橙花奶餡泡芙，在杯裝甜點中堆疊不同口感層次。

季軍則由森實甜的姚姿安師傅拿下。圖/主辦單位提供

亞軍簡啟評以「返璞歸真」為創作概念，以搶眼的鮮紅色心型為甜點外觀，外層運用香草甘納許製作慕斯薄片，代表都市人的心牆隔閡，蛋糕內餡使用覆盆子、開心果和黑櫻桃果醬，最後使用黑芝麻開心果脆片點綴，入口能品嘗到酸甜口感和脆口的滋味，獨樹一格。季軍姚姿安的單人甜點以天鵝泡芙呈現，利用法國鮮奶油擠花呈現羽毛根根分明的樣貌，內餡是蘋果白蘭地白乳酪奶油搭配草莓醬與黑巧克力脆片，口感輕盈，獲得好評。

由於本次比賽規定所有食材都由主辦單位提供，以確保公平，李依錫師傅就表示，選手必須在不熟悉的環境製作甜點，緊張在所難免，「如何能克服場地限制，完成比賽作品，並且在時間內完成指定的數量，是比賽一大挑戰。」AlexisBouillet主廚擁有多場國際甜點競賽經驗，他提醒選手參加比賽時，組織力和時間掌握是最關鍵的重點，「選手必須思考如何透過甜點展現技法，同時能兼顧美味和視覺，最重要的是，師傅要展現專業，隨時維持工作檯面的整潔與乾淨。」

「最佳法國鮮奶油甜點主廚大賽」同步在亞洲各大城市登場，除了台北之外，首爾、新加坡以及上海的賽事也各有看頭，主辦單位舉辦比賽挖掘亞洲甜點界的明日之星，並且透過專業甜點師傅的巧手，展現高品質的法國鮮奶油，質地濃郁且口感細緻不膩的特色。