Mr.Wish鮮果茶玩家力挺青年創業 夏季加盟展首推風險補助金

台北國際連鎖加盟暨創業大展-夏季展於9日至12日為期四天盛大登場，國內以鮮果茶備受廣大消費者喜愛的手搖飲知名品牌「Mr.Wish鮮果茶玩家」，特別推出安心創業方案，總部宣布賺錢絕對不與加盟店抽成及分潤，更在創業第一年即啟動創業虧損風險補助金高達51％，提供給加盟者十足安心的保障，此優惠方案在展會吸引許多有意加盟主的青睞，造成高詢問度。

Mr.Wish表示，凡於展場下訂者可立即享優惠，包含免加盟金20萬元、免教育訓練費10萬元外，再加碼贈送價值3萬元開幕活動原物料，為助攻想創業的朋友們，共創高營收。

加盟展首日行政院副院長鄭文燦(右)親自蒞臨「Mr.Wish鮮果茶玩家」攤位，親手製作美味飲品且讚不絕口，並與董事長曾信傑(左)合影。圖／陳又嘉

「Mr.Wish鮮果茶玩家」致力要將「台灣水果茶」發揚光大，不僅持續採用不同季節與種類的水果打造獨具一格的特色飲品外，也已展望下半年國際IP合作案，藉由知名IP強強聯手打造強勢新品，期望能推升總體營業額30％。Mr.Wish強調品牌不僅是加盟主強而有力的後盾，未來將持續在水果茶市場創新研發更多美味飲品，驚豔消費者的味蕾。

「Mr.Wish鮮果茶玩家」也將實體店的元素搬進加盟展，以北歐風店型讓人耳目一新，讓前往展場的民眾及加盟主能身歷其境，讓門市的設計美感吸引更多人的目光。