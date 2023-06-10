TEATOP加盟展放大絕 集資解決缺工海嘯

「2023台北國際連鎖加盟創業展-夏季展」已盛大登場，吸引人潮前來朝聖，而目前台灣加盟市場，雖然有品牌推出「0元加盟」解決資金問題，但民眾創業最擔心的仍是「缺工」，對此，連鎖手搖飲品牌「TEA TOP第一味」祭出無人點餐系統，首選在台北昆陽店、台中逢甲店登場，TEA TOP第一味執行長楊國珍表示，包括電子支付結合快速點餐系統機，可有效解決點餐缺工問題，讓更多人力可在產品製作上把關。

近幾年資訊流通，大家都想創業當老闆，其中又以「加盟手搖飲」最受歡迎，開一間店平均都要300多萬，而TEA TOP開到好需要198萬；但有錢開店很簡單，人卻越來越難請，少子化加上高齡化的影響，缺工問題嚴重，加盟主成本也回不來，TEA TOP也順勢祭出兩種方案：在這次展場中，除了特別推出下訂1,000元，就送價值10萬的優惠外，還有限定名額大禮，總部能夠協助申請100萬無息貸款，民眾只需自備98萬就可以加盟TEA TOP。

「TEA TOP第一味」 成為會場注目焦點。圖/ TEA TOP提供

另外，中部的朋友們有福了，TEA TOP提供集資加盟方案，由總部幫忙培訓人力，加盟主在總部實習四個月，並通過考試之後才可符合資格，屆時總部願意投資51％，包含招牌、原物料、裝修和輔導機制等事項，你只需要花49％，就能安心、持久加盟，TEA TOP台中太平店洪姓店長就透露，總部在他撞牆期的時候給予幫助，提出集資加盟方案， 雖然利潤共享，但相對壓力也不會這麼重，加盟之路可以走的更長遠。

連鎖手搖飲品牌「TEA TOP第一味」祭出無人點餐系統 。 圖/ TEA TOP提供

從台中起家的手搖飲品牌TEA TOP第一味，也為創業民眾分享市場現況，如果飲料店開在市區的一級戰場，反而競爭力會被大品牌吃掉，儘管市區的人流動性高，但大部分放假時都往郊外走，人流不等同轉換率，加上店租成本都是9、10萬起跳，品牌曝光度高但賺不到錢，而TEA TOP主打二級戰場策略，開在社區還有二線城市，用3、4萬租金轉換最高CP值的營業額，執行長楊國珍就表示，我們會站在加盟主怎麼樣賺錢的角度去想，你會賺比我知名度重要，我們比較務實。

身為全台第一家首間從百年茶行跨界到手搖飲的品牌，TEA TOP穩健經營18年，沒有和任何加盟主有任何訴訟，展現和氣生財的一面，此外，TEA TOP在南投擁有自營茶工廠，每間店堅持物料統一，不會有參差不齊的狀況發生，執行長楊國珍還補充，不只提供加盟主35天的教育訓練，總部也會在開店前3天給予支援，等到穩定之後，總部也會定期訪店，協助加盟主調整狀況，在起跑點上不孤單。