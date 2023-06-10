唯豐肉鬆「深坑旅創小站｣ 深坑老街橋頭開幕

6月5日台北老字號品牌「唯豐肉鬆｣在深坑老街橋頭，為「唯豐肉鬆｜深坑旅創小站｣正式開幕，連結「深坑四寶｣與地方經濟創生發展，多位貴賓蒞臨開幕剪綵儀式，包含：經濟部中小企業處前處長葉雲龍先生、深坑區黃美華區長、新北市深坑區里長聯誼會鄭宗良會長、台灣旅行業國民旅遊發展協會蔡子建理事長、新北市產業商圈黃建強理事長、台北市產業商圈洪文和理事長、深坑老街商圈陳寶桂理事長、實踐大學企管系羅彥璽教授等蒞臨開幕剪綵。

唯豐肉鬆江瑞斌總經理與林詠涵執行長現場親自接待來自各界的貴賓。圖／業者提供

唯豐肉鬆林詠涵執行長表示：唯豐肉鬆品牌將邁入唯豐一甲子的里程碑，不斷地創新進步，從開發子品牌「我的小新乾｣，近年還跨入營養保健領域，推出「享粥道－養生即食粥」。唯豐肉鬆品牌從大稻埕與艋舺老街起家，但是唯豐肉鬆食品的中央工廠在深坑已經很多年了，也算是深坑在地的企業夥伴。從去年10月疫情解封後，經過半年的努力，正式落腳在深坑老街商圈，讓唯豐肉鬆連結「深坑四寶｣與地方經濟創生發展，以「深坑旅創小站｣的友善旅遊體驗設計，服務各界團客與自由行旅客，希望能透過多元的旅創服務設計與文化體驗服務，從深坑老街創生出發。



「唯豐肉鬆｜深坑旅創小站｣結合深坑四寶創意體驗：黑豬肉香腸、酥炸臭豆腐、綠竹涼筍、包種冷泡茶。圖／業者提供

深坑有四寶：豆腐、包種茶、綠竹筍、黑豬肉，林詠涵執行長介紹唯豐深坑旅創小站的入口處趣味標語設計：一隻豬最大的願望就是成為「唯豐肉鬆｣。唯豐嚴選「黃金十八兩」腱子肉，採用台灣溫體黑毛豬的後腿腱子肉，以「三斤豬肉烘製一斤肉鬆」，還榮獲食品界的米其林肯定－ITQI 國際風味評鑑獎章肯定，不僅推廣台灣在地特色風味，還能出國比賽得獎，現場除了「唯豐肉鬆｣與「我的小新乾｣伴手禮，還有現烤的黑豬肉香腸，一起推廣深坑黑豬肉的特色品味。

「唯豐肉鬆｜深坑旅創小站｣品茶區邀請各位貴賓，品味百年茶莊尚德茶堂的文山包種茶。圖／業者提供

深坑老街是全台灣最乾淨的老街，每年推廣「多福宴｣豆腐美食辦桌聞名，還有台灣好行木柵平溪線「穿越淡蘭>>悠遊深石平｣主題遊程，深受國旅好評。「唯豐肉鬆｜深坑旅創小站｣座落深坑老街中正橋頭與景美溪畔，期望攜手在地鄉親、旅遊夥伴與社會各界，雙北跨區合作推廣，一起豐富「深坑渡船頭文化｣，除了國內旅遊，期望能帶動更多的國際旅遊，讓唯豐一起攜手各界推廣深坑老街文化與在地品味體驗。最新動態請關注唯豐-我的小新乾FB粉專https://www.facebook.com/wayfong.babychef.kitchen