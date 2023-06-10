唯豐肉鬆「深坑旅創小站｣ 深坑老街橋頭開幕
6月5日台北老字號品牌「唯豐肉鬆｣在深坑老街橋頭，為「唯豐肉鬆｜深坑旅創小站｣正式開幕，連結「深坑四寶｣與地方經濟創生發展，多位貴賓蒞臨開幕剪綵儀式，包含：經濟部中小企業處前處長葉雲龍先生、深坑區黃美華區長、新北市深坑區里長聯誼會鄭宗良會長、台灣旅行業國民旅遊發展協會蔡子建理事長、新北市產業商圈黃建強理事長、台北市產業商圈洪文和理事長、深坑老街商圈陳寶桂理事長、實踐大學企管系羅彥璽教授等蒞臨開幕剪綵。
唯豐肉鬆林詠涵執行長表示：唯豐肉鬆品牌將邁入唯豐一甲子的里程碑，不斷地創新進步，從開發子品牌「我的小新乾｣，近年還跨入營養保健領域，推出「享粥道－養生即食粥」。唯豐肉鬆品牌從大稻埕與艋舺老街起家，但是唯豐肉鬆食品的中央工廠在深坑已經很多年了，也算是深坑在地的企業夥伴。從去年10月疫情解封後，經過半年的努力，正式落腳在深坑老街商圈，讓唯豐肉鬆連結「深坑四寶｣與地方經濟創生發展，以「深坑旅創小站｣的友善旅遊體驗設計，服務各界團客與自由行旅客，希望能透過多元的旅創服務設計與文化體驗服務，從深坑老街創生出發。
深坑有四寶：豆腐、包種茶、綠竹筍、黑豬肉，林詠涵執行長介紹唯豐深坑旅創小站的入口處趣味標語設計：一隻豬最大的願望就是成為「唯豐肉鬆｣。唯豐嚴選「黃金十八兩」腱子肉，採用台灣溫體黑毛豬的後腿腱子肉，以「三斤豬肉烘製一斤肉鬆」，還榮獲食品界的米其林肯定－ITQI 國際風味評鑑獎章肯定，不僅推廣台灣在地特色風味，還能出國比賽得獎，現場除了「唯豐肉鬆｣與「我的小新乾｣伴手禮，還有現烤的黑豬肉香腸，一起推廣深坑黑豬肉的特色品味。
深坑老街是全台灣最乾淨的老街，每年推廣「多福宴｣豆腐美食辦桌聞名，還有台灣好行木柵平溪線「穿越淡蘭>>悠遊深石平｣主題遊程，深受國旅好評。「唯豐肉鬆｜深坑旅創小站｣座落深坑老街中正橋頭與景美溪畔，期望攜手在地鄉親、旅遊夥伴與社會各界，雙北跨區合作推廣，一起豐富「深坑渡船頭文化｣，除了國內旅遊，期望能帶動更多的國際旅遊，讓唯豐一起攜手各界推廣深坑老街文化與在地品味體驗。最新動態請關注唯豐-我的小新乾FB粉專https://www.facebook.com/wayfong.babychef.kitchen