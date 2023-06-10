說走就走舒適的旅途　有Berkemann就足Go

由於旅遊需求旺盛，帶動零售業的消費，從去年第四季開始，百貨業的運動及戶外用品業績已明顯成長，Berkemann去年周年慶業績出現2倍的爆發性成長，如今已慢慢恢復疫情前的水準，而今年出國旅遊需求人次大增，進一步帶動健康鞋的銷量，年度業績可望受惠於旅遊消費所帶來的大量商機。

睽違兩年多的時間，今年德國健康鞋品牌Berkemann再次舉辦年度品牌日，今年以旅行為主題，並邀請甜心女神張景嵐為今年的品牌日獨挑大樑。Berkemann表示，疫情緩和後，市場消費力開始回溫，去年周年慶的業績出現2倍的爆發性成長。

根據交通部觀光局調查，2020年1月我國出國旅客人次為141.2萬人，但隨著各國陸續實施邊境管控後，我國出國人次一路下跌，出境人數曾經來到每月僅有1萬人，直至2022年6月起，出國旅遊人次才有逐漸回穩跡象，今年3月已來到66萬人次，並持續上升中，也間接帶動服飾、鞋類的銷售量。

旅行往往是數日的行程，漫長的旅途免不了要帶一雙兼具舒適及合腳的鞋子，相較運動鞋，健康鞋更能滿足消費者的「舒適」需求，讓足弓可以完整地被支撐，走一整天的路也不會為腳帶來不適感，並達到保護的效果。以國人赴日旅遊為例，旅客日均步數至少2萬步以上，雖然步行有益健康，但穿錯鞋恐怕引發足疾，丟了旅遊興致，特別是足底筋膜炎是最為常見的問題。隨著國境開放，旅遊人次增加，醫院收治足底筋膜炎的案例也隨之增長。

Berkemann利用全球數據分析資料為背景開發鞋款，打造符合人體工學的鞋墊，針對足部不同的問題還額外提供客製化的產品及輔具，達到舒適及矯正的效果。特別Berkemann所開發的五階段鞋墊可幫助行走時調整健康的步態，支撐自然行走時的律動，完整支撐足弓，減少行走或久站時帶來的疲勞和足壓，讓每個步伐都不再成為旅途的負擔。

Berkemann也將繃帶織線的創意設計延伸至涼鞋，今年春夏推出適合旅行的KARI涼鞋，鞋底本身的材質亦能達到減震效果，可以減輕步行所帶來的負擔。圖／業者提供

今年Berkemann春夏新品延續過去熱銷的款式，推出多款春夏粉色系列，更襯托出春暖花開、百花爭艷的繽紛時尚，往年熱銷的繃帶織線鞋，今年一口氣推出10多款色系，穿著出國旅行也可以很時尚。在功能性及舒適性方面，五階鞋墊及鞋底的減震設計可以讓消費者有效減輕足壓外，抗菌彈性繃帶所帶來的服貼感及透氣性讓舒適感大幅提升，揮別夏日腳悶的困擾。

同時Berkemann也將繃帶織線的創意設計延伸至涼鞋，今年春夏推出適合旅行的KARI涼鞋，其充滿運動線條的外型帶給消費者創新的視覺美感，鞋底採用兩色系混搭設計以提升設計的層次感，而鞋墊在腳趾及腳跟的位置打造隆起設計，讓步伐從踏出到收回都能讓腳掌獲得完整支撐，鞋底本身的材質亦能達到減震效果，可以減輕步行所帶來的負擔。

KARI部分鞋面同樣以彈性繃帶織線設計，除了透氣舒適外，搭配鞋面及鞋跟的兩條可調式魔鬼氈繫帶能讓鞋子更合腳，更具有彈性。KARI本身亦採用可抽換式鞋墊，因此可以替換客製化的鞋墊以提升舒適性，是一雙旅途中不可或缺的關鍵利器，一上市就銷售一空，獲得消費者廣大迴響，目前正與德國追加數量，並於品牌日開放預購。

隨著近年來環保意識抬頭，「永續旅行」已成為熱門話題，意即在旅行時設法降低對於環境和社會的衝擊。Berkemann設計鞋款時，除了著重在功能性、舒適性外，更在意環境議題，所有鞋款均為歐洲生產，並強調不使用化學染劑、有害的化學接著劑，木製鞋底皆採用生產快速的歐洲白楊木，將製程對環境所造成的衝擊降到最低，與永續旅行的核心價值契合。