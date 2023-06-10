今夏史努比活動大集合 萌紀念畫家百週年

具有軟萌可愛的外型、搭配幽默且機靈的鮮明個性的Snoopy，半個世紀以來擄獲了不少粉絲的心，今年正逢漫畫家查爾斯·舒茲誕生一百週年，許多Snoopy周邊商品療癒上市，專屬史努比的可愛和療癒風格，讓我們一起來看看這些獨特的產品吧！

Apple Watch多了全新史努比錶面，深受Snoopy的粉絲為之瘋狂。圖／艾可官網

艾可國際推出限量版Snoopy旅行箱，由海外設計師為台灣打造四款超吸睛設計。像是話題度極高的台灣101、象徵澎湖花火節的煙火款、攜帶護照迫不及待出國渡假，與眾不同的絕妙設計，搭配史努比大頭造型飛機輪，拉動時活靈活現，絕對驚艷。堅固耐用材質，98L大容量儲存空間，滾輪和拉桿方便順暢，展現愛戴的同時吸引又能目光，成為獨特風景，廣受Snoopy粉絲的喜愛。官網訂購再加贈「Snoopy肩背旅行包」、「Snoopy兩用提袋」好禮二選一。艾可官網: https://bit.ly/3OZTHg9

Snoopy露營趣餐盤組可愛萌趣，很享受用餐的氛圍。圖／艾可官網

蘋果Apple預告推出 watchOS 10，為 Apple Watch 使用者帶來多種新功能之外，最讓史努比粉絲為之瘋狂的就是Apple Watch多了全新史努比錶面，隨著指針走還有可愛小動畫真的讓人為之瘋狂，深愛Snoopy的粉絲不能錯過！



康寧餐具推出「Snoopy露營趣」系列新登場！採用天然石英砂為原料，耐用堅固耐摔，推出多款餐盤、碗碟，以露營造型帶出療癒氣息，可愛萌趣的Snoopy家族，讓用餐也能同時享有愉悅心情。